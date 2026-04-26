PM मोदी के करीबी अधिकारी के घर पहुंचे लालू यादव, उनकी बहन को दिया आशीर्वाद

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रविवार को एक अलग ही अंदाज में नजर आए. दोपहर के समय वे अचानक जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड स्थित भुवन बीघा गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होकर सभी को चौंका दिया. उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय था, जिसकी भनक स्थानीय कार्यकर्ताओं तक को नहीं लगी. जैसे ही उनके पहुंचने की खबर फैली, पूरे इलाके में हलचल मच गई और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

भुवन बीघा निवासी अनिरुद्ध कुमार, जो दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में इंजीनियरिंग हेड के पद पर कार्यरत हैं, उनकी बहन की शादी के मौके पर लालू यादव पहुंचे थे. बताया जाता है कि अनिरुद्ध कुमार के पिता भीम सिंह यादव ने पटना जाकर राबड़ी देवी के आवास पर खुद जाकर लालू यादव को निमंत्रण दिया था. इसी आत्मीय रिश्ते और स्नेह के कारण लालू यादव ने अचानक इस कार्यक्रम में शामिल होने का निर्णय लिया.

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गांव पहुंचकर लालू यादव ने बेहद सादगी के साथ शादी समारोह में हिस्सा लिया. उन्होंने कन्या पक्ष के परिजनों से मुलाकात की और नवविवाहित जोड़े को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया. इस दौरान पूर्व विधायक सुदय यादव भी मौके पर पहुंचे और उनका स्वागत किया. लालू यादव को अपने घर के आंगन में पाकर भीम सिंह यादव और उनका परिवार बेहद भावुक और गौरवान्वित नजर आया.

हालांकि यह पूरी तरह निजी दौरा था, इसलिए लालू यादव ने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया. उन्होंने परिवार के साथ कुछ समय बिताया, आशीर्वाद दिया और फिर चुपचाप पटना के लिए रवाना हो गए. उनके इस अचानक और सादगी भरे दौरे की चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है.