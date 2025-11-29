Jehanabad News: जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, मारपीट में एक महिला समेत 8 घायल

Jehanabad News: जहानाबाद में जमीन को लेकर हुए विवाद में 8 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, घायलों में एक महिला भी शामिल है.
Jehanabad News: खबर जहानाबाद से हैं, जहां जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच हुई जबरदस्त मारपीट में दोनों ओर से एक महिला सहित कुल आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पूरी घटना घोसी थाना क्षेत्र के होरिलबगीचा गांव की है. सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए घोसी पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. घायल कारू बिंद ने बताया कि विवाद दो कट्ठा जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहा था.
जमीन को लेकर छिड़ा विवाद
मिली जानकारी के अनुसार, एक कट्ठा जमीन पहले ही भाई ने बेच दी थी, जबकि शेष बचे 15 धुर जमीन भी बेच देने पर परिवार के सदस्यों ने आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर भाई से विवाद चल रहा था. शनिवार को जमीन खरीदार के साथ मिलकर आरोपी भाई ने अचानक हमला बोल दिया. विरोध करने पर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया और लाठी-डंडों से सभी पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे एक पक्ष से परिवार के महिला समेत छह सदस्य लहूलुहान हो गए.
मामले की जांच जारी
वही, इस घटना में दूसरे पक्ष से भी दो लोग घायल बताये जा रहे हैं. इधर घटना की सूचना पुलिस को दी गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है. इस संबंध के घोसी थानाध्यक्ष ने बताया कि मारपीट की सूचना प्राप्त हुई है. लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. फ़िलहाल सभी घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है.
रिपोर्ट- मुकेश कुमार, जहानाबाद
