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Jehanabad Liquor Seized: जहानाबाद में लग्जरी 'थार' से भारी मात्रा में विदेशी बीयर बरामद, झारखंड की निकली गाड़ी

Jehanabad Liquor Seized: जहानाबाद में लग्जरी 'थार' से भारी मात्रा में विदेशी बीयर बरामद की गई है. मामले की पुष्टि करते हुए पाली थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 23, 2026, 02:45 PM IST

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जहानाबाद में लग्जरी 'थार' से भारी मात्रा में विदेशी बीयर बरामद
जहानाबाद में लग्जरी 'थार' से भारी मात्रा में विदेशी बीयर बरामद

Jehanbad News: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लगातार प्रयासों के तहत, जहानाबाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है. इसी चल रहे अभियान के दौरान पाली पुलिस स्टेशन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महंगी और लग्जरी 'थार' गाड़ी को रोका और उसमें से भारी मात्रा में विदेशी बीयर बरामद की. हालांकि, तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे और मौके से फरार हो गए. यह घटना असल में शुक्रवार देर रात की है, जब पाली पुलिस को यह खुफिया जानकारी मिली थी कि एक 'थार' गाड़ी के ज़रिए इलाके में शराब की एक बड़ी खेप लाई जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई और पुलिस की एक टीम ने तुरंत वाहनों की सघन जांच का अभियान शुरू कर दिया.  इसी बीच तस्करों को पुलिस की मौजूदगी का पता चल गया और पकड़े जाने के डर से उन्होंने अपने वाहन का रास्ता बदलकर उसे दूसरे मार्ग पर मोड़ दिया. वहीं, शक होने पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और तस्करों के वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया. पुलिस को पीछा करते देख तस्कर घबरा गए और बरवां गांव में देवी मंदिर के पास सड़क किनारे अपना वाहन छोड़कर भाग गए. अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे. जब पुलिस ने 'थार' गाड़ी की तलाशी ली, तो उन्हें उसमें से कुल 696 कैन विदेशी बीयर बरामद हुई.

यह भी पढ़ें: वैशाली: कुख्यात को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पथराव के बीच हथियारबंद अपराधी फरार

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फिलहाल पुलिस ने बियर और तस्करी में इस्तेमाल हो रही गाड़ी को जब्त कर लिया है और उसे थाने ले आई है. इधर इस मामले की पुष्टि करते हुए पाली थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई थी. तस्कर फिलहाल अंधेरे की वजह से भागने में सफल रहे हैं, लेकिन पुलिस ढीली नहीं पड़ी है. पुलिस अब जब्त की गई थार गाड़ी के झारखंड के रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर उसके मालिक और तस्करों की पहचान करने में जुटी है. जल्द ही इस गिरोह के तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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