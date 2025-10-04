जहानाबाद में वज्रपात का कहर, तीन लोगों की मौत, दर्जनभर लोग झुलसे

बिहार के जहानाबाद जिले में शनिवार को तेज बारिश के दौरान दो अलग-अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम छा गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पहली घटना शकूराबाद थाना क्षेत्र के उतरापट्टी गांव में हुई. यहां तेज बारिश से बचने के लिए कुछ लोग गांव के पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे. तभी अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली पेड़ पर गिर पड़ी. इसकी चपेट में आने से करीब एक दर्जन लोग झुलस गए. ग्रामीणों ने सभी घायलों को आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी का इलाज अभी भी चल रहा है.

दूसरी घटना नगर थाना क्षेत्र के लालसे बीघा गांव की है. यहां एक मकान पर बिजली गिर गई. इस दौरान घर के अंदर मौजूद दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं. दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई. दूसरी महिला का इलाज अभी भी जारी है.

हादसे के बाद घायलों को जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रशासन ने सभी घायलों को विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है. वहीं, हादसे के बाद लगातार घायल मरीजों को अस्पताल लाया जा रहा है. डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लगातार घायलों की देखरेख में जुटे हुए हैं.

वज्रपात की इस घटना के बाद उतरापट्टी और लालसे बीघा गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों को बेहतर इलाज की सुविधा देने की मांग की है.

घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और राहत कार्य शुरू कर दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी और घायलों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी.

इनपुट- मुकेश कुमार

