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जहानाबाद पुलिस की आंखों में धूल झोंक हथकड़ी सरकाकर भागा शराब तस्कर, मचा हड़कंप

Jehanabad Latest News: जहानाबाद पुलिस को चमका देकर एक शराब तस्कर फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि काको जेल ले जाने के दौरान वह हथकड़ी सरकाकर भाग निकला. फिलहाल, पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:58 PM IST

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हथकड़ी सरकाकर फिल्मी स्टाइल में कैदी फरार
हथकड़ी सरकाकर फिल्मी स्टाइल में कैदी फरार

Jehanabad News: जहानाबाद पुलिस कस्टडी से एक कैदी के फरार होने की खबर ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है. शराब तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपी ने काको मंडल कारा ले जाने के दौरान पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी और हथकड़ी सरकाकर चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गया. इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं. घटना काको थाना के काको बाजार का है.​ इस घटना के बाद पुलिस ने काको थाना में फरार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है. 

दरअसल, नगर थाना पुलिस ने शनिवार को शराब लदे एक ट्रक के साथ चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया था. जिसे पुलिस अभिरक्षा में दो शराब तस्करों समेत कुल चार कैदियों को मंडल कारा (जेल) भेजा जा रहा था. जैसे ही पुलिस की गाड़ी काको बाजार पहुंची. वहां ट्रैफिक जाम के कारण वाहन की रफ्तार धीमी हो गई. इसी का फायदा उठाकर दोनों शराब तस्करों ने चालाकी से हथकड़ी सरका ली और पुलिस वैन से नीचे कूदकर भागने लगे. ​

कैदियों को भागता देख वैन में मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत गाड़ी रोकी और पीछा करना शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने एक कैदी को तो दबोच लिया, लेकिन दूसरा भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा. 

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एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि शनिवार को नगर थाने की पुलिस ने एक ट्रक से 511 कार्टून बीयर के साथ दो लोगो को गिरफ्तार किया गया था. जेल भेजने के क्रम में बीच रास्ते में ही एक कैदी फरार हो गया. फरार कैदी कर्णाव कुमार है, जो मुजफ्फपुर का रहने वाला है और ट्रक का उपचालक है. ​कैदी के फरार होने के मामले की गहनता से जांच की जा रही है. 

उन्होंने बताया कि यह सुरक्षा में बड़ी चूक है. जांच के दौरान जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, फरार तस्कर कर्णाव की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर सघन छापेमारी जारी है. वहीं, ​बीच बाजार से कैदी के फरार होने की सूचना मिलते ही अधिकारियों के होश उड़ गए हैं.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

यह भी पढ़ें: दरभंगा में पेट्रोल-डीजल के लिए अफरातफरी, प्रशासन ने कहा- 'नहीं है कोई कमी'

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