Jehanabad: घायल युवकों के लिए मसीहा बने LJP(P) के प्रमोद यादव, हो रही जमकर तारीफ

Bihar: चुनावी सरगर्मियों के बीच जहां सभी नेता वोट मांगने में व्यस्त हैं. वहीं, जहानाबाद के पशुपतिनाथ पारस के पार्टी लोजपा (LJP(P)) प्रत्याशी प्रमोद यादव ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने लोगों का दिल छू लिया. प्रमोद यादव अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान पर निकले थे. इसी दौरान सड़क दुर्घटना में घायल हो कर तड़प रहे दो युवकों को देखा. बिना कोई देर किए प्रमोद यादव अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और घायलों को तत्काल अपने वाहन से सदर अस्पताल पहुंचाया.

घटना परस बीघा थाना क्षेत्र के कसवां गांव के समीप एनएच-33 की है. घायल दोनों युवक कुर्था थाना अंतर्गत तकियापर गांव के बताए जा रहे हैं. लोजपा (प) प्रत्याशी प्रमोद यादव ने बताया कि वह चुनाव-प्रचार करने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे. इसी दौरान कसवां गांव के समीप सड़क हादसे में घायल दो युवक सड़क पर तड़प रहे थे. मौके पर मौजूद लोग और पुलिस एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई घायल को उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था. इसी बीच हमने अपनी गाड़ी रुकवाई, खुद नीचे उतरे और घायल दोनों युवकों को गोद में उठाकर अपनी गाड़ी से सदर अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने डॉक्टरों से तुरंत इलाज शुरू करने की गुहार लगाई और घायल के परिजनों से संपर्क कर सूचना दी.

वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक

डॉक्टर ने बताया कि अब वह खतरे से बाहर है. इधर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रमोद यादव के इस कदम से वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा. लोजपा प्रत्याशी के उठाए गए इस कदम ने यह संदेश दिया कि चुनाव और राजनीति सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि असली सेवक की यह पहचान है जो जरूरत के वक्त इंसानियत का फर्ज निभाए. लोगों ने प्रमोद यादव की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अगर नेताओं में इतनी संवेदनशीलता हो तो समाज में मानवता हमेशा जीवित रहेगी.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

