बिहार बंद के दौरान महिला शिक्षिका से दुर्व्यवहार के खिलाफ महागठबंधन का प्रदर्शन, पीएम-सीएम का पुतला दहन
बिहार बंद के दौरान महिला शिक्षिका से दुर्व्यवहार के खिलाफ महागठबंधन का प्रदर्शन, पीएम-सीएम का पुतला दहन

Jehnabad News: बिहार बंद के दौरान एनडीए समर्थकों द्वारा महिला शिक्षिका व आम लोगों से दुर्व्यवहार के खिलाफ महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने अरवल मोड़ पर जोरदार प्रदर्शन कर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:06 PM IST

जहानाबाद फाइल फोटो
जहानाबाद फाइल फोटो

Jehnabad News: बिहार बंद के दौरान एनडीए समर्थकों द्वारा महिला शिक्षिका और आम लोगों के साथ हुए दुर्व्यवहार और मारपीट के खिलाफ महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने शहर के अरवल मोड़ के समीप जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. इससे पहले, प्रदर्शनकारियों ने शहर के अम्बेडकर चौक से जुलूस निकालते हुए अरवल मोड़ तक मार्च किया.

प्रदर्शन में शामिल मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी की. उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला शिक्षिका के साथ बीच सड़क पर दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में उसका दुपट्टा पकड़कर घसीटा गया. विधायक ने यह भी बताया कि एक शहीद सीआरपीएफ जवान के भाई को भी पीट-पीट कर घायल कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: वाल्मीकिनगर, बगहा और रामनगर में NDA का जोरदार प्रदर्शन, महिलाओं की बड़ी भागीदारी

महागठबंधन नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद के दौरान कई जिलों में आपातकालीन सेवाओं को भी रोका और आम लोगों को परेशान किया. महागठबंधन नेताओ का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहे जनसमर्थन से भाजपा और एनडीए बौखला गए हैं. इसी बौखलाहट में उन्होंने हिंसा का रास्ता चुना है. नेताओं ने दावा किया कि जनता अब भाजपा की असलियत पहचान चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूरी तरह नकार देगी.

उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री मान चुकी है. इस विरोध प्रदर्शन में मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास,स्थानीय विधायक सुदय यादव,घोसी विधायक रामबली सिंह यादव, जिप सदस्य आभा रानी, राजद जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर, प्रधान महासचिव परमहंस राय, प्रवक्ता डॉ शशिरंजन उर्फ पप्पू यादव, सांसद प्रतिनिधि धर्मपाल यादव सहित बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता शामिल हुए.
इनपुट: मुकेश कुमार

bihar jehanabad news

