Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3127669
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: जहानाबाद में सजी 'महामूर्ख' सम्मेलन की महफिल, विधायक को मिली 'बोतल दास' की उपाधि

Jehanabad News: जहानाबाद में होली मिलन सह महामूर्ख सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया, जहां हास्य-व्यंग्य और रंगारंग कार्यक्रमों के बीच 34 प्रतिष्ठित लोगों को अनोखी उपाधियों से सम्मानित किया गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:06 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में सजी 'महामूर्ख' सम्मेलन की महफिल
जहानाबाद में सजी 'महामूर्ख' सम्मेलन की महफिल

Jehanabad News: जहानाबाद में होली का रंग अब जिले में सिर चढ़कर बोलने लगा है. शहर के विभिन्न इलाकों में होली मिलन समारोह की धूम मची है और लोग अबीर-गुलाल से सराबोर होकर एक-दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं. इसी कड़ी में जिला मुख्यालय स्थित कॉपरेटिव बैंक परिसर में होली मिलन सह महामूर्ख सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया, जहां हास्य-व्यंग्य और रंगारंग कार्यक्रमों के बीच 34 प्रतिष्ठित लोगों को अनोखी उपाधियों से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के दौरान लोगों ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और होली गीतों पर जमकर मस्ती की.

34 अलग-अलग उपाधियों से किया गया सम्मानित
महामूर्ख सम्मेलन में स्थानीय विधायक, न्यायिक पदाधिकारी समेत जिले के कई गणमान्य व्यक्तियों को महामूर्ख, मूर्खाधिपति सम्राट, महामूर्खश्वरी, मूर्खराज, बोतल दास, पलटू राम, मुर्ख महारानी सहित 34 अलग-अलग उपाधियों से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि पिछले 24 वर्षों से इस अनूठे आयोजन की परंपरा निभाई जा रही है. हर साल शहर के प्रमुख लोग इसमें भाग लेते हैं और हास्य-व्यंग्य के माध्यम से एक-दूसरे को उपाधि देकर होली की शुभकामनाएं देते हैं.

यह भी पढ़ें: Video: राजद विधायक भाई वीरेंद्र पर चढ़ी होली की खुमारी, ढोलक की थाप पर खूब गाया फगुआ

Add Zee News as a Preferred Source

आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश 
इस वर्ष भी मुर्खाधिपति सम्राट, मुर्खधीराज, महामूर्ख ईश्वरी, मूर्ख महारानी, मूर्ख शिरोमणि, महामूर्ख जैसी रोचक उपाधियों से महिला और पुरुष प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया. इस अवसर पर पहुंचे राजद के स्थानीय विधायक राहुल कुमार ने कहा कि यह आयोजन वर्षों से जिले में आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता आ रहा है. उन्होंने बताया कि उन्हें भी बोतल दास की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने हंसी-खुशी स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि होली प्रेम, भाईचारे और एकता का पर्व है, जहां दुश्मन भी गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाते हैं. समारोह के अंत में उपस्थित लोगों ने रंग-गुलाल लगाकर एक-दूसरे को होली की बधाई दी और उत्साहपूर्वक पर्व का आनंद लिया.

रिपोर्ट: राहुल कुमार, जहानाबाद

TAGS

Mahamurkh sammelanJehanabad news

Trending news

Begusarai News
बेगूसराय में भूख हड़ताल पर बैठे होमगार्ड अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव
Begusarai News
बेगूसराय: जिलाध्यक्ष पद के चुनाव में भारी हंगामा, आपस में भिड़े समर्थक, चुनाव स्थगित
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बिहार में राज्यसभा की पांचवीं सीट पर रस्साकशी जारी, NDA और महागठबंधन दोनों को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद
Motihari News
मोतिहारी में पुलिस पर हमला, 2 दारोगा समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी
patna news
Patna News: पटना में ज्वेलरी स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, छह आरोपी गिरफ्तार
Holi 2026
होली पर 'नो हुड़दंग'! पुलिस प्रशासन के साथ फायर विभाग भी अलर्ट, छुट्टियां रद्द
Samastipur News
Samastipur News: नेपाल का नूर मोहम्मद बिहार में गिरफ्तार, NIA को लंबे समय से थी तलाश
Jamui News
जमुई में नमाज पढ़कर लौट रहे 4 लोगों को मार दी गई गोली, जखरा गांव में तनाव
Bhojpuri news
Who Is Raushan Rohi: कौन हैं रौशन रोही, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया
Bhojpuri news
हिरासत में भोजपुरी सिंगर रौशन रोही, बाउंसर की गन जब्त, कार्यक्रम में हुई थी फयरिंग