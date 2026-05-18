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जहानाबाद में सुपारी किलर्स के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, चर्चित शैलेश मर्डर केस का मास्टरमाइंड पटना से गिरफ्तार

जहानाबाद पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चर्चित शैलेश कुमार हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड रौशन कुमार उर्फ रूखी को पटना से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर एक पिस्टल, दो देसी कट्टा और 25 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 18, 2026, 04:44 PM IST

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मनीष चंद्र चौधरी, सदर एसडीपीओ, जहानाबाद
मनीष चंद्र चौधरी, सदर एसडीपीओ, जहानाबाद

जहानाबाद जिले में कानून-व्यवस्था को सीधी चुनौती देने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस को एक बहुत बड़ी और शानदार कामयाबी मिली है. जहानाबाद पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले अपराधियों के एक बहुत बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इलाके के बहुचर्चित शैलेश हत्याकांड की उलझी हुई गुत्थी को पूरी तरह सुलझा लिया है. इस मर्डर केस के मुख्य मास्टरमाइंड रौशन कुमार उर्फ रूखी को पुलिस ने राजधानी पटना से घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया यह शातिर अपराधी परस बीघा थाना क्षेत्र के दरबारी बीघा गांव का रहने वाला है, जिसके पास से पुलिस को भारी मात्रा में खतरनाक हथियारों का जखीरा मिला है.

पटना से पकड़े जाने के बाद जब पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी रौशन कुमार उर्फ रूखी को जहानाबाद लाकर सख्ती से पूछताछ शुरू की, तो उसने अपने हथियारों के ठिकाने का राज उगल दिया. उसकी दी गई जानकारी और निशानदेही के आधार पर पुलिस ने तुरंत भेलावर थाना क्षेत्र के देवराज बिगहा गांव में एक गुप्त स्थान पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक आधुनिक पिस्टल, दो अवैध देसी कट्टा और 25 पीस जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. इतने सारे हथियारों को देखकर खुद पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए.

इस पूरे सनसनीखेज मामले की आधिकारिक जानकारी देते हुए जहानाबाद सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनीष चंद्र चौधरी ने बताया कि इसी साल 23 फरवरी 2026 को नौरू गांव के रहने वाले शैलेश कुमार को अपराधियों ने दिनदहाड़े गोली मार दी थी. गंभीर रूप से घायल शैलेश की बाद में पटना के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. पुलिस की जांच-पड़ताल में यह बात सामने आई कि यह हत्या किसी पुरानी दुश्मनी में नहीं, बल्कि अवैध संबंध के विवाद को लेकर सुपारी देकर कराई गई थी. इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता अजीत उर्फ बंटू ने शैलेश को अपने रास्ते से हटाने के लिए रौशन उर्फ रूखी के गैंग को सिर्फ 75 हजार रुपये की सुपारी दी थी.

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पुलिस तफ्तीश और पूछताछ में जो बात सामने आई है, वह समाज को डरा देने वाली है. एक इंसान की जान की कीमत इन अपराधियों ने महज 75 हजार रुपये लगाई थी. इस खूनी डील के तहत मुख्य आरोपी रौशन कुमार को 25 हजार रुपये मिले थे, जबकि उसके गैंग के दो अन्य साथियों विकास कुमार और मनीष कुमार को भी 25-25 हजार रुपये का हिस्सा दिया गया था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रौशन तो सलाखों के पीछे आ चुका है, लेकिन इस हत्याकांड में शामिल फरार चल रहे विकास कुमार और मनीष कुमार को पकड़ने के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.

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पुलिस की गिरफ्त में आए कुख्यात रौशन उर्फ रूखी ने पुलिस के सामने एक और खौफनाक राज खोला है. उसने स्वीकार किया है कि वह जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र में हुए राजीव यादव हत्याकांड में भी शामिल था. उसने बताया कि राजीव यादव को मारने के लिए उसने 50 हजार रुपये की सुपारी ली थी. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राजीव यादव को रास्ते से हटाने की यह खूनी साजिश किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि खुद राजीव यादव की सगी पत्नी और उसके बेटे ने मिलकर जमीन के विवाद में रची थी. जहानाबाद पुलिस अब इस पूरे क्रिमिनल सिंडिकेट और नेटवर्क के एक-एक तार को खंगालने में पूरी ताकत से जुट गई है.

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