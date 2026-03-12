Advertisement
Jehanabad News: जहानाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 1536 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद

Jehanabad News: जहानाबाद पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है. ये बरामदगी गुप्त सूचना के आधार पर एक कार से की गई है. हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 12, 2026, 03:26 PM IST

जहानाबाद: 1536 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद
जहानाबाद: 1536 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद

Jehanabad News: जहानाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है. शराब तस्कर मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे. मामला मखदुमपुर थाना क्षेत्र के चाड गांव के समीप का है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गया की ओर से आ रही एक कार में बड़ी मात्रा में शराब की खेप लाई जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया. 

1536 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद
इसी दौरान कार चालक को पुलिस की भनक लग गई और वह कार लेकर सरेन रोड की ओर भागने लगा. तभी पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन चाड गांव के पास चालक कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें 32 कार्टून में रखी 180 एमएल की कुल 1536 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई. इस संबंध में घोसी एसडीपीओ-2 संजीव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन चेकिंग शुरू की थी. पुलिस को देखते ही कार चालक वाहन लेकर भागने लगा. पीछा करने पर वह कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई. 

जब्त की गई शराब उत्तर प्रदेश निर्मित
उन्होंने बताया कि जब्त की गई शराब उत्तर प्रदेश निर्मित है. पुलिस ने कार को जब्त कर थाने में लाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. वाहन के रजिस्ट्रेशन के आधार पर तस्करों की पहचान की कोशिश की जा रही है. एसडीपीओ ने कहा कि इस धंधे में कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शराब कारोबार में किन-किन लोगों की संलिप्तता है.

यह भी पढ़ें: विजय कुमार सिन्हा की चेतावनी बेअसर: CO-RO की हड़ताल से अंचल कार्यालयों में सन्नाटा

अवैध शराब का कारोबार जारी
गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी लागू है. इसके बावजूद राज्य में अवैध शराब का कारोबार लगातार जारी है. पुलिस द्वारा समय-समय पर छापेमारी भी की जाती है, लेकिन इसके बाद भी तस्कर अपने मंसूबों से बाज नहीं आ रहे हैं. हाल ही में शराबबंदी को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई थी. विपक्ष का कहना था कि शराबबंदी सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है और राज्य में शराब की होम डिलीवरी तक की जा रही है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

जहानाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 1536 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद
