जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमॉर्टम पर भारी हंगामा, एसपी अपराजित लोहान ने दी सफाई

जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमॉर्टम को लेकर डॉक्टरों और पुलिस के बीच उपजे विवाद पर एसपी अपराजित लोहान ने अपना पक्ष रखा है. उन्होंने डॉक्टरों के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. एसपी ने कहा कि भेलावर में हुई युवक की हत्या के बाद शव 8 घंटे तक अस्पताल में पड़ा रहा, जिससे परिजनों का गुस्सा बढ़ रहा था.
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जहानाबाद के सदर अस्पताल में पोस्टमॉर्टम को लेकर हुए विवाद और डॉक्टरों के साथ कथित तौर पर हुई बदसलूकी के मामले में पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने अपनी सफाई पेश की है. एसपी ने अपने ऊपर लगे मारपीट, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार के सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार और गलत बताया है. उन्होंने साफ कहा कि पुलिस का मकसद केवल कानून-व्यवस्था को संभालना था, न कि किसी के साथ दुर्व्यवहार करना.
पुलिस अधीक्षक ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार की देर रात भेलावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद युवक का शव करीब 7 से 8 घंटे तक सदर अस्पताल में ही पड़ा रहा. पोस्टमॉर्टम में हो रही देरी की वजह से मृतक के परिजनों का गुस्सा और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था. अस्पताल में स्थिति बिगड़ती देख और विधि-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसपी खुद रात के करीब 2:30 बजे अस्पताल परिसर पहुंचे.
एसपी के अनुसार, अस्पताल में उच्च योग्यता प्राप्त डॉक्टर मौजूद थे, जिनमें एमएस और एमसीएच डिग्रीधारी चिकित्सक भी शामिल थे. इसके बावजूद, शव का पोस्टमॉर्टम करने के बजाय उसे बिना किसी ठोस और वाजिब कारण के पटना के पीएमसीएच रेफर किया जा रहा था. इस वजह से मृतक के दुखी परिजनों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ रहा था. लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, तो महज 10 मिनट के भीतर ही पोस्टमॉर्टम की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली गई.
पुलिस अधीक्षक ने इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया कि डॉक्टरों के साथ कोई मारपीट हुई या किसी का कॉलर पकड़ा गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी बड़े विवाद या पुलिस और जनता के बीच टकराव को रोकने के लिए, डॉक्टर को केवल बाजू से पकड़कर परिजनों के सामने बातचीत के लिए लाया गया था. इसके साथ ही, डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को ध्यान में रखते हुए सदर अस्पताल परिसर में पुलिस पिकेट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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पुलिस प्रशासन का कहना है कि डॉक्टरों की तरफ से अब तक इस मामले में कोई भी लिखित आवेदन या शिकायत नहीं मिली है. वहीं एसपी ने चेतावनी दी है कि यदि पीएमसीएच की रिपोर्ट में यह बात सामने आती है कि डॉक्टरों की देरी की वजह से केस से जुड़ा कोई साक्ष्य नष्ट हुआ है, तो दोषी डॉक्टरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले और अस्पताल की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है.