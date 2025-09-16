Makhdumpur Vidhan Sabha Seat: सुरक्षित सीट पर दलों की निगाहें, संभावित उम्मीदवारों ने शुरू की तैयारी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2924355
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Makhdumpur Vidhan Sabha Seat: सुरक्षित सीट पर दलों की निगाहें, संभावित उम्मीदवारों ने शुरू की तैयारी

Bihar Chunav 2025: मखदुमपुर विधानसभा (218) एक सुरक्षित सीट है, जहां इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है. कुल 2,49,612 मतदाताओं वाली इस सीट पर राजद अपने गढ़ को बचाने में जुटी है. मौजूदा विधायक सतीश कुमार दास के साथ कई और दावेदार टिकट की दौड़ में हैं. वहीं हम पार्टी और जनसुराज भी अपने-अपने उम्मीदवारों के साथ यहां मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की रणनीति बना रहे हैं.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:01 PM IST

Trending Photos

मखदुमपुर विधानसभा
मखदुमपुर विधानसभा

Makhdumpur Vidhan Sabha Election 2025: मखदुमपुर विधानसभा सीट (218) हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए अहम रही है. यह अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए सुरक्षित सीट है और यहां पर हर चुनाव में नए समीकरण बनते और बिगड़ते हैं. वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में यह सीट महागठबंधन के खाते में गई थी. इस बार भी यहां पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है.

राजद इस सीट को हर हाल में बचाने की कोशिश में है. मौजूदा विधायक सतीश कुमार दास फिर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं. इसके अलावा पूर्व विधायक सूबेदार दास का भी नाम चर्चा में है. पार्टी महिला चेहरा उतारने पर भी विचार कर सकती है, जिसके लिए कुमारी सुमन सिद्धार्थ, अनिता कुमारी और संजू कोहली का नाम सामने आ रहा है. वहीं, दलित समाज से मजबूत पकड़ बनाने के लिए अनील पासवान को भी टिकट का दावेदार माना जा रहा है.

हम पार्टी की ओर से देवेंद्र मांझी बड़े दावेदार माने जा रहे हैं. वहीं जनसुराज आंदोलन भी इस सीट पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है. इसके लिए रामबाबू पासवान और महेश दास को संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मखदुमपुर की राजनीति पूरी तरह जातीय समीकरणों पर निर्भर करती है. यहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बड़ी संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है. स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा की कमी और उद्योगों का न होना यहां की प्रमुख समस्याएं हैं. चुनावी माहौल में इन मुद्दों को हर दल अपने हिसाब से उठाएगा.

इस बार मखदुमपुर में कई चेहरे दावेदारी कर रहे हैं. राजद जहां अपने पुराने गढ़ को बचाने की कोशिश करेगी, वहीं हम पार्टी और जनसुराज यहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेंगे. सीट सुरक्षित होने के कारण सभी दल दलित समाज को साधने पर खास ध्यान देंगे.

ये भी पढ़ें- Jehanabad Vidhansabha Seat: बदले समीकरणों के बीच चुनावी जंग होगी दिलचस्प

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Makhdumpur Vidhan Sabha Seatbihar chunav 2025

Trending news

Bettiah Crime
टीचर ने दिया था क्लू, अपहरणकर्ता आया और 9 बजे आर्यन को स्कूल गेट से उठा ले गया
Sanjay Jaiswal
'मैंने पांच गोलियां दीं और तुम्हारी माइकोरिया...', पीके पर संजय जायसवाल का पलटवार
Ghosi Vidhan Sabha Seat
Ghosi Vidhan Sabha Seat: घोसी विधानसभा में इस बार होगा बहुकोणीय संघर्ष
Jehanabad Vidhansabha Seat
Jehanabad Vidhansabha Seat: बदले समीकरणों के बीच चुनावी जंग होगी दिलचस्प
CM nitish kumar
CM नीतीश का एक और तोहफा, 12वीं पास छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख तक लोन फ्री
Tejashwi Yadav
तेजस्वी ने यात्रा की शुरूआत में ही PM पर बोला बड़ा हमला, घुसपैठियों पर कही ये बात
Amit Shah Bihar
PM मोदी के बाद अब अमित शाह आ रहे बिहार, चेक करेंगे बीजेपी विधायकों की परफॉर्मेंस
Begusarai News
बेगूसराय में आपस में भिड़े होमगार्ड के जवान, जमकर हुई रोड़ेबाजी में कई घायल
bihar chunav 2025
शंकराचार्य भी बिहार के चुनावी समर में उतरे, सभी सीटों पर लड़ाएंगे अपने प्रत्याशी
Gopal Khemka Murder Case
गोपाल खेमका के हत्यारों का नार्को टेस्ट से इनकार, पुलिस नहीं दाखिल कर सकी चार्जशीट
;