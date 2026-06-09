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जहानाबाद में पहले बिजली विभाग की लापरवाही ने ली जान, फिर पोस्टमार्टम के लिए 3 घंटे गिड़गिड़ाए परिजन

Jehanabad Latest News: जहानाबाद में करंट लगने से तड़पकर एक शख्स की मौत हो गई. वहीं, शव लेकर घंटों डॉक्टरों के आगे परिजन मिन्नतें करते रहे. जब इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक राहुल कुमार को मिली और उन्होंने पैरवी की, तब जाकर करीब तीन घंटे बाद डॉक्टर पोस्टमार्टम करने पहुंचे.

Written ByMukesh KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 09, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:48 PM IST
जहानाबाद में पहले बिजली विभाग की लापरवाही ने ली जान, फिर पोस्टमार्टम के लिए 3 घंटे गिड़गिड़ाए परिजन
Image Credit: जहानाबाद में करंट से दम तोड़ा, अस्पताल पहुंचे तो सिस्टम ने दी प्रताड़ना

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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