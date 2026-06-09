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Jehanabad News: जहानाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली. घोसी थाना क्षेत्र के ढेडसाई बीघा गांव में करंट लगने से एक 56 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन सिस्टम की संवेदनहीनता यहीं नहीं रुकी, मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को अस्पताल में घंटों तड़पना पड़ा और अंत में विधायक की पैरवी के बाद ही डॉक्टर जागे.
दरअसल, 9 जून, 2026 दिन मंगलवार की अहले सुबह 56 वर्षीय सत्येंद्र यादव रोज की तरह घर से शौच के लिए बाहर निकले थे. उन्हें क्या मालूम था कि घर के ठीक बाहर बिजली विभाग ने मौत का जाल बिछा रखा है. अंधेरे और लापरवाही के कारण जमीन पर गिरा हुआ चालू एलटी तार सत्येंद्र यादव को दिखाई नहीं दिया. जैसे ही उनका पैर तार पर पड़ा, करंट ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.
सुबह जब परिजनों को हादसे का पता चला, तो कोहराम मच गया. ग्रामीणों ने किसी तरह बिजली कटवाई, लेकिन तब तक सत्येंद्र यादव की सांसें थम चुकी थीं. सूचना मिलते ही घोसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. लेकिन असली प्रताड़ना तो अभी शुरू होनी बाकी थी.
अस्पताल पहुंचे पीड़ित परिजनों का आरोप है कि सुबह से शव लेकर आने के बावजूद घंटों तक कोई डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए नहीं पहुंचा. डॉक्टर ने अकेले इमरजेंसी ड्यूटी का बहाना बनाकर पोस्टमार्टम करने से साफ इनकार कर दिया. घंटों तक रोते-बिलखते परिजन सिस्टम के आगे मिन्नतें करते रहे. जब इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक राहुल कुमार को मिली और उन्होंने पैरवी की, तब जाकर करीब तीन घंटे बाद डॉक्टर पोस्टमार्टम करने पहुंचे.
परिजनों ने बताया कि अहले सुबह शौच के लिए निकले थे, घर के पास बिजली का तार पहले से टूटा गिरा था. पैर पड़ते ही मौत हो गई. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि हम लोग सुबह से शव लेकर यहां बैठे हैं. डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अकेले हैं, पोस्टमार्टम नहीं करेंगे. विधायक जी के फोन करने के बाद 3 घंटे बाद डॉक्टर आए हैं.