पटना हॉस्टल डेथ केस: जहानाबाद की बेटी के लिए उमड़ा जनसैलाब, पप्पू यादव ने भरी हुंकार

Hostel Death Case: जहानाबाद की बेटी के लिए सड़कों पर हजारों की भीड़ उतरी. सांसद पप्पू यादव ने बिहार पुलिस की भूमिका पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है और साजिश के तहत मृतक छात्रा और उसके परिजनों को ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:13 PM IST

जहानाबाद की बेटी के लिए सड़कों पर उतरी हजारों की भीड़
Patna Hostel Death Case: पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत के मामले ने अब राज्यव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया है. पुलिस जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मृतक छात्रा के गांव पत्तियांवा से जहानाबाद जिला मुख्यालय तक एक विशाल पैदल न्याय मार्च निकाला गया. इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए. 

बिहार के अलग अलग जिलों से आए लोगों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि मामला केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज की न्याय व्यवस्था से जुड़ा सवाल बन चुका है. न्याय मार्च में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए. इस दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार पुलिस की भूमिका पर तीखा हमला बोला.

उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है और साजिश के तहत मृतक छात्रा और उसके परिजनों को ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने वास्तविक तथ्यों और सबूतों को नजरअंदाज किया. जबकि, सभी सबूत साफ तौर पर हॉस्टल मालिक और उसकी वार्डन की भूमिका की ओर इशारा कर रहे हैं. 

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने इस लड़ाई को सड़क से सदन तक पहुंचा दिया है और अब जरूरत पड़ी तो इसे देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा. 

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में पुलिस, कुछ नेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ सामने आया है, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है. उन्होंने आगे कहा कि यही कारण है कि आज बिहार के कोने-कोने से लोग इस आक्रोश और न्याय मार्च में शामिल होकर अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

यह भी पढ़ें: NEET स्टूडेंट के गोपनीयता के अधिकार का 'मर्डर': किसके लिए थी पटना पुलिस की चेतावनी?

