Bihar News: जहानाबाद के लिए गर्व की बात, हॉकी टूर्नामेंट को लेकर खेल प्रेमियों में दिखा उत्साह

Bihar News: जहानाबाद के लिए गर्व का क्षण तब आया जब हीरो एशिया कप 2025 हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी की गौरव यात्रा जहानाबाद के गांधी मैदान में पहुंची. इस ऐतिहासिक अवसर पर डीएम अलंकृता पांडेय, एसपी विनीत कुमार सहित जिला प्रशासन की टीम द्वारा ट्रॉफी-टूर के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया साथ ही ट्रॉफी का अनावरण किया. इस मौके पर जिले भर के खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों और युवाओं में भारी उत्साह देखा गया. यह प्रतियोगिता 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित की जाएगी. जिसमें एशिया की शीर्ष 8 टीमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, और कजाकिस्तान अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी.

इस अवसर पर डीएम ने बताया कि बिहार के लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि राजगीर में पहली बार हीरो एशिया कप 2025 जैसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है और हम जहानाबाद में इस ट्रॉफी की मेजबानी कर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं. सभी सात देशों के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देती हूं और विशेष तौर पर भारतीय टीम को कामना करती हूं कि वे शानदार प्रदर्शन करें. डीएम ने बताया कि इन आयोजनों को देखकर जो हमारे युवा है वे अधिक आकर्षित हो और खेल के प्रति आगे आये.

इधर एसपी विनीत कुमार ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 29 अगस्त से राजगीर में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट केवल बिहार ही नहीं,पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है. हम सभी को इसमें भाग लेने वाली टीमों की सफलता की कामना करनी चाहिए. गौरतलब है कि राजगीर में पहली बार इस अंतरराष्ट्रीय पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है.

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त डॉ प्रिया तथा जिला खेल पदाधिकारी श्रीमती पूनम कुमारी सहित अन्य अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे. समारोह में जिले के खिलाड़ियों, कोचों और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाकर इस ऐतिहासिक पल को संजोया. वहरहाल यह ट्रॉफी यात्रा बिहार के सभी 38 जिलों में घूम रही है, ताकि पूरे राज्य में हॉकी के प्रति आकर्षण और खेल भावना को प्रोत्साहित किया जा सके.

इनपुट: मुकेश कुमार

