'चावल में कंकड़ तो रहता ही है', महिला रोजगार योजना में गड़बड़ी पर मंत्री चंद्रवंशी की सफाई

Jehanabad News: बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी सोमवार को जहानाबाद दौरे पर पहुंचे. इस दौरान मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:48 PM IST

Jehanabad: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ. एनडीए सरकार बनने के बाद 15 दिसंबर, 2025 दिन सोमवार को बिहार के सहकारिता एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जहानाबाद पहुंचे. इस दौरान उनसे मीडिया ने महिला रोजगार योजना में लापरवाही पर सवाल किया. इस पर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने सफाई दी और कहा कि चावल में कंकड़ तो रहता ही है. 

दरअसल, बिहार के सहकारिता और वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी सोमवार को जहानाबाद दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की.

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति का उदाहरण है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि बीजेपी में अनुशासन के साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी सम्मान देती है. मैं खुद कभी नहीं सोचा था कि मंत्री बनूंगा और नितिन नबीन ने भी नहीं सोचा होगा कि वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनेंगे.

उन्होंने इस फैसले के लिए केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी देकर बिहार को बड़ा तोहफा दिया गया है. वहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एसआईआर (SIR) को लेकर मोर्चा खोलने के सवाल पर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है. 

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस ऐसे प्रयास कर चुकी है, लेकिन जनता सब देख रही है. सदन में भी राहुल गांधी के वॉकआउट करने का जिक्र करते हुए मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि रामलीला मैदान में अगर वे रामलीला करना चाहते हैं तो करने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी यहीं नही रुके उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं. 

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी तुलना करते हुए कहा कि जैसे मुगल शासन के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे, वैसे ही राहुल गांधी कांग्रेस के अंतिम शासक होंगे. वहीं, महिला रोजगार योजना में लापरवाही के आरोपों पर उन्होंने ने सफाई देते हुए कहा कि अगर 50 से 60 प्रतिशत लोगों के खाते में पैसा गलत तरीके से गया होता तो उसे लापरवाही कहा जा सकता था, लेकिन केवल एक व्यक्ति के खाते में राशि जाने को बड़ी चूक नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि चावल में कंकड़ तो रहता ही है, उसी तरह एक खाते में राशि चली गई.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

