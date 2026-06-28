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भरत तिवारी एनकाउंटर पर मंत्री जमा खान का अजय राय पर पलटवार, बोले- 'हमारी सरकार जुमलेबाज नहीं'

Minister Jama Khan: प्रभारी मंत्री मो. जमा खान काको प्रखंड अंतर्गत अमथुआ पंचायत के धरहरा गांव पहुंचे थे. मौका था पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम के उद्घाटन का. इस दौरान उन्होंने ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई.

Written ByMukesh KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:32 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर पर मंत्री जमा खान का अजय राय पर पलटवार, बोले- 'हमारी सरकार जुमलेबाज नहीं'
Image Credit: (Z News) मंत्री जमा खान का अजय राय पर पलटवारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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