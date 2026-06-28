भरत तिवारी एनकाउंटर पर मंत्री जमा खान का अजय राय पर पलटवार, बोले- 'हमारी सरकार जुमलेबाज नहीं'

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आरा में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है. वहीं, जहानाबाद पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद जमा खान ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर तीखा पलटवार किया है. जमा खान ने दो टूक शब्दों में कहा कि कुछ लोग सिर्फ जुमलेबाजी करना जानते हैं, लेकिन हमारी सरकार संवैधानिक दायरे में रहकर काम करती है.
उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की कमेटी बना दी है. जो भी दोषी होगा उसपर कड़ी कार्रवाई होगी और की भी जा रही है.
वहीं, दूसरी ओर उन्होंने पीएमसीएच मामले में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की ओर से प्रिंसिपल को सस्पेंड किए जाने के फैसले का खुलकर समर्थन किया. जमा खान ने निशांत कुमार को भविष्य का लोकप्रिय नेता बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है. आने वाले दिनों में वो हम सब की बागडोर संभालेंगे.
दरअसल, प्रभारी मंत्री मो. जमा खान काको प्रखंड अंतर्गत अमथुआ पंचायत के धरहरा गांव पहुंचे थे. मौका था पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम के उद्घाटन का. इस दौरान उन्होंने ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई.
कार्यक्रम के दौरान ही मंत्री ने स्थानीय अधिकारियों, डीएम और एसपी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना और कहा कि पीएम के दिल में हमेशा बिहार के विकास की बात रहती है. इस अवसर पर डीएम एसपी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे.