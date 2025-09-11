'कुंडली खंगाल देंगे...'., CO पर भड़क उठे मंत्री जनकराम, जानें किस बात पर हुए नाराज
'कुंडली खंगाल देंगे...'., CO पर भड़क उठे मंत्री जनकराम, जानें किस बात पर हुए नाराज

Jehanabad News: जानकारी के मुताबिक, मखदुमपुर सीओ ने इंद्रपुर गांव की दलित बस्ती पर बुलडोजर चलवाने के मामले में मंत्री जनक राम मखदुमपुर के सीओ रणजीत उपाध्यक्ष को फोन करके इसका कारण पूछा. मंत्री जी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के पीछे मत छुपिये. पूरी कुंडली खंगाल देंगे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:27 AM IST

Minister Janak Ram Video Viral: बिहार के एससी-एसटी कल्याण मंत्री जनक राम और बीजेपी विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मंत्री जी फोन पर किसी अफसर से कह रहे हैं कि तुम्हारी हम कुंडली निकाल देंगे और फिर भेजेंगे प्रशासन के पास. बताया जा रहा है कि मंत्री ने मखदुमपुर के सीओ रणजीत उपाध्यक्ष को लताड़ लगाई है. कहा जा रहा है कि यह पूरा मामला मखदुमपुर प्रखंड के इंद्रपुर गांव से जुड़ा है, जहां वर्षों से दलित समुदाय के लोग बसी हुई जमीन पर रह रहे थे. हाल ही में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद मखदुमपुर सीओ ने चार बार बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटवाया था, लेकिन इन भूमिहीन दलित परिवारों को किसी वैकल्पिक जमीन का पर्चा नहीं दिया गया. 

इस कार्रवाई से पीड़ित दलित समुदाय के लोगों ने जहानाबाद मुख्यालय में चल रही अनुसूचित जाति-जनजाति की बैठक में मंत्री जनकराम से इसकी शिकायत की, तो उन्होंने तुरंत सीओ को फोन लगाया और कहा कि हाईकोर्ट के पीछे मत छुपिए. आपने किसके संरक्षण में गरीबों को उजाड़ा? हम आप पर दलितों को प्रताड़ित करने का एफआईआर कराएं? मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आप जानते हैं ना? आपकी कुंडली खंगाल देंगे. आपने इन लोगों को ज़मीन का पर्चा क्यों नहीं दिया? इस मौके पर स्थानीय विधायक सतीश कुमार दास और जहानाबाद विधायक सुदय यादव भी उपस्थित थे. 

ये भी पढ़ें- 'संविधान की किताब लेकर घूमने वालों में ही तालमेल नहीं...', विपक्ष पर BJP का तंज

मंत्री ने सीओ को निर्देश दिया कि वे विधायकों से मिलकर इस मामले को सुलझाएं और पीड़ितों को ज़मीन उपलब्ध कराएं. जब मीडिया ने सीओ रणजीत उपाध्यक्ष से इस संबंध में सवाल किया कि जमीन पर कब्जा क्यों नहीं दिया गया? तो वे सवालों से बचते नजर आए और स्पष्ट जवाब देने से कतराते दिखे. बताते चले कि घटना का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें मंत्री की फटकार, पीड़ितों की फरियाद और सीओ की चुप्पी साफ देखी-सुनी जा सकती है. यह वीडियो अब विपक्ष और सामाजिक संगठनों के बीच बहस का मुद्दा बन चुका है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

minister Janak RamJehanabad news

