'चुनाव से पहले ही हार मान चुका है विपक्ष', मंत्री जीवेश मिश्रा का जबरदस्त प्रहार
Jehanabad Latest News: बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने राज्य में विधानसभा चुनाव होने से पहले तगड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव में पहले ही अपनी हार मान चुका है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं.

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 10, 2025, 02:26 PM IST

जीवेश मिश्रा, मंत्री, बिहार सरकार
जीवेश मिश्रा, मंत्री, बिहार सरकार

Jehanabad News: बिहार की राजनीति में इस समय एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है. साथ ही डबल वोटर कार्ड का मुद्दा भी तेजी से तूल पकड़ रहा है. इसी सियासी खींचतान के बीच शहरी विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि  चुनाव से पहले ही विपक्ष हार मान चुका है, इसलिए ऐसे आरोप लगा रहा है.

प्रशांत किशोर पर भी बोला तगड़ा हमला

दरअसल, जहानाबाद के टाउन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मंत्री जीवेश मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही विपक्ष हार मान चुका है. उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है. इस दौरान मंत्री जीवेश मिश्रा ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी तगड़ा हमला बोला.

दो-दो वोटर कार्ड पर मंत्री बोले, ये चुनाव आयोग का मामला

मंत्री जीवेश ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पाले हुए प्रशांत किशोर भी एनडीए के सामने कोई लाभ नहीं दिला पा रहे हैं. जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दो-दो वोटर कार्ड को लेकर सवाल किया तो मंत्री ने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है. अगर किसी के पास दो-दो ईपिक कार्ड हैं तो यह चुनाव आयोग का विषय है. आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि सोमवार को वह फिर जहानाबाद आएंगे और जिले वासियों को बड़ी सौगात देंगे. 

यह भी पढ़ें: तेजस्वी के बाद विजय सिन्हा के पास भी निकले 2 वोटर कार्ड! अब डिप्टी सीएम की आई सफाई

इसलिए जहानाबाद आए थे मंत्री जीवेश मिश्रा

ध्यान रहें कि मंत्री जीवेश मिश्रा एल्केम लैबोरेटरी के संस्थापक स्वर्गीय सम्प्रदा सिंह की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जहानाबाद के टाउन हॉल पहुंचे थे. इस समारोह में पूर्व सांसद अरुण कुमार समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

यह भी पढ़ें:बिहार के 1 करोड़ 12 लाख लोगों की चमकी किस्मत,नीतीश सरकार ने सीधे खाते में भेजी पेंशन

;