'तालाबों के किनारे लगेंगे औषधियुक्त पौधे', जहानाबाद में मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का बड़ा ऐलान

Jehanabad News: बिहार सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने शुक्रवार को जहानाबाद जिले के कई क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान जल निकायों के कायाकल्प की योजना का शंखनाद किया. मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ दक्षिणी, अमथुआ, धराऊत और चाड तालाबों का गहन निरीक्षण किया और उनके जीर्णोद्धार के लिए कड़े निर्देश जारी किए.

निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने स्वीकार किया कि जिले में कई बड़े और ऐतिहासिक तालाब हैं, लेकिन उचित रखरखाव के अभाव में उनकी स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है. मंत्री ने कहा कि इन तालाबों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर तालाबों के किनारे ​आरामदायक सिटीज बेंचेज, ​खूबसूरत गजीबो,​ आधुनिक सोलर लाइटें ​और आकर्षक सन स्टोन लगाए जाएंगे.

उन्होंने आगे कहा कि साथ ही तालाबों के किनारे केवल छायादार ही नहीं, बल्कि कई प्रकार के औषधियुक्त पौधे लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिले.

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मंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल निर्माण ही उद्देश्य नहीं है. तालाबों की सुरक्षा और देखरेख के लिए एक कमिटी बनाई जाएगी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा. ​जब मंत्री से पौधों के सूखने या नष्ट होने के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पौधों के रखरखाव की सीधी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी.

उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी और विभाग नियमित रूप से इनकी मॉनिटरिंग करेगा.​ निरीक्षण के दौरान मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंत्री को क्षेत्र की अन्य स्थानीय समस्याओं से भी अवगत कराया.

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार जन-समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही जमीनी स्तर पर बदलाव दिखाई देंगे. ​इस अवसर पर विभाग के कई वरीय पदाधिकारी और भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

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