Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3126113
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

शराबबंदी पर विनय बिहारी के गाने ने मचाई हलचल: मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दिए जांच के आदेश

Bihar News: बिहार में शराबबंदी और क्राइम ग्राफ पर सियासत गर्मा गई है. बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने शराबबंदी को लेकर गाना गाया. अब इस पर वन, पर्यावरण एवं सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने प्रतिक्रिया दी. मंत्री ने पुराने दौर और आज के अपराध की कमियां गिनाई. साथ ही विनय बिहारी के गाने के जांच कराने की बात कही.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 28, 2026, 09:39 PM IST

Trending Photos

वन, पर्यावरण एवं सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी
वन, पर्यावरण एवं सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी

Minister Pramod Chandravanshi: बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है. एक ओर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं. बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने विधानसभा पोर्टिको में गाने के जरिए शराबबंदी की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा थी. 

इधर, इस मामले पर जहानाबाद पहुंचे वन, पर्यावरण एवं सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर विधायक ने ऐसा कोई बयान दिया है तो इसकी जांच कराई जाएगी और सत्यता सामने लाई जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि शराब के मामले में कोई भी पदाधिकारी, चाहे वह कितने ही ऊंचे स्तर का क्यों न हो, यदि सरकार के संज्ञान में दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. 

वहीं, बिहार में बढ़ते अपराध ग्राफ पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने अपराध के स्वरूप में बदलाव की बात कही. उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सुनियोजित अपराध, अपहरण और डराने-धमकाने की घटनाएं अधिक होती थीं. जबकि वर्तमान में अधिकतर घटनाएं आपसी द्वेष, जमीन विवाद और पारिवारिक झगड़ों से जुड़ी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बहारहाल, शराबबंदी और अपराध को लेकर जारी इस बयानबाजी ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर बहस को तेज कर दिया है. दरअसल, मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी सर्किट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे जहां उन्होंने उक्त बातें कही.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: 'अगर NDA सरकार चाहती तो जेल में ही रहते केजरीवाल', जीतन राम मांझी का केजरीवाल पर तीखा प्रहार

TAGS

Minister Pramod ChandravanshiVinay BihariBihar News

Trending news

bettiah mayor
बेतिया में होली के बाद नालों की सफाई और मच्छर भगाने के लिए खरीदी जाएंगी नई मशीनें
BJP
'पैसे और पावर का खेल भी नहीं रोक पाया बीजेपी का विजय रथ', आदित्य साहू का JMM पर अटैक
Jehanabad news
पॉक्सो कोर्ट ने दीपू को सुनाई 12 साल की कठोर सजा, पीड़िता को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा
Jang Bahadur Singh
लोकगायक जंग बहादुर सिंह को मिला ‘सन ऑफ सिवान, प्राइड ऑफ बिहार’ सम्मान
Bhojpuri singer Antara Singh
सिंगर अंतरा सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी,जानिए क्यों और कब हुआ ये आदेश
cervical cancer
बिहार में 13.15 लाख किशोरियों को लगेगा एचपीवी टीका, IGIMS से अभियान की शुरुआत
Holi 2026
Holi 2026: होली पर नहीं चलेगा हुड़दंग, पूरे बिहार में पुलिस अलर्ट
CM Hemant Soren
चतरा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भव्य स्वागत और प्रीति भोज में हुए शामिल
East Basuriya
तीन धमाकों से दहला धनबाद, बाइक सवार अपराधियों ने बरसाए बम
Latehar News
शादी से लड़की को उठाया...ले गए जंगल और किया गैंगरेप, पुलिस के हत्थे चढ़े 5 आरोपी