शराबबंदी पर विनय बिहारी के गाने ने मचाई हलचल: मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दिए जांच के आदेश

Minister Pramod Chandravanshi: बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है. एक ओर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं. बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने विधानसभा पोर्टिको में गाने के जरिए शराबबंदी की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा थी.

इधर, इस मामले पर जहानाबाद पहुंचे वन, पर्यावरण एवं सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर विधायक ने ऐसा कोई बयान दिया है तो इसकी जांच कराई जाएगी और सत्यता सामने लाई जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि शराब के मामले में कोई भी पदाधिकारी, चाहे वह कितने ही ऊंचे स्तर का क्यों न हो, यदि सरकार के संज्ञान में दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.

वहीं, बिहार में बढ़ते अपराध ग्राफ पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने अपराध के स्वरूप में बदलाव की बात कही. उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सुनियोजित अपराध, अपहरण और डराने-धमकाने की घटनाएं अधिक होती थीं. जबकि वर्तमान में अधिकतर घटनाएं आपसी द्वेष, जमीन विवाद और पारिवारिक झगड़ों से जुड़ी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बहारहाल, शराबबंदी और अपराध को लेकर जारी इस बयानबाजी ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर बहस को तेज कर दिया है. दरअसल, मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी सर्किट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे जहां उन्होंने उक्त बातें कही.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: 'अगर NDA सरकार चाहती तो जेल में ही रहते केजरीवाल', जीतन राम मांझी का केजरीवाल पर तीखा प्रहार