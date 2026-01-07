Advertisement
मलाई काटने वाले बिचौलियों का शटर होगा बंद, जी रामजी योजना से बदलेगी मजदूरों की किस्मत: मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी

G RAM G Scheme: मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि मनरेगा को कभी लूट की योजना कहकर बदनाम किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने न सिर्फ इसका नाम बदला है बल्कि इसके नियमों में भी कई अहम सुधार किए हैं. इन बदलावों का सीधा फायदा अब मजदूरों को मिलेगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 07, 2026, 08:05 PM IST

प्रमोद चंद्रवंशी, वन पर्यावरण एवं सहकारिता मंत्री, बिहार सरकार

Minister Pramod Chandravanshi: जहानाबाद पहुंचे बिहार सरकार के वन पर्यावरण एवं सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने मनरेगा योजना के नाम और स्वरूप में हुए बदलाव को मजदूरों और किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया. सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर जी रामजी योजना किए जाने से जहां एक ओर जरूरतमंद मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा. वहीं, वर्षों से इस योजना में मलाई काटने वाले बिचौलियों की दुकान का शटर बंद हो जाएगा. 

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि मनरेगा को कभी लूट की योजना कहकर बदनाम किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने न सिर्फ इसका नाम बदला है बल्कि इसके नियमों में भी कई अहम सुधार किए हैं. इन बदलावों का सीधा फायदा अब मजदूरों को मिलेगा. 

उन्होंने बताया कि पहले इस योजना के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, जिसे अब जी रामजी योजना के अंतर्गत बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है. इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मजदूरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. 

मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है जिससे फर्जी जॉब कार्ड और बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो जाएगी. भुगतान प्रणाली को भी अधिक सुदृढ़ बनाया गया है ताकि मजदूरी सीधे लाभार्थी मजदूरों के खाते में पहुंचे. 

वहीं, बिहार में आभूषण दुकानों में पर्दानशीं महिलाओं और हेलमेट पहनकर आने वाले लोगों की एंट्री पर लगे प्रतिबंध को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय पूरी तरह सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है. उन्होंने कहा कि इसका किसी भी धर्म या संप्रदाय से कोई लेना-देना नहीं है. बेवजह कुछ लोग इस मुद्दे पर हाय-तौबा मचा रहे हैं, जबकि आम लोगों और व्यापारियों की सुरक्षा मजबूत होगी.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: नुसरत परवीन ने 23 दिन बाद जॉइन की नौकरी, CM नीतीश के हिजाब हटाए जाने से बढ़ा था विवाद

TAGS

Minister Pramod ChandravanshiG RAM G schemeBihar News

