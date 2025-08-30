Jehanabad News: NH-33 और रेलवे ओवरब्रिज पर छिड़ा 'क्रेडिट वार', सांसद सुरेंद्र यादव के दावे पर पूर्व सांसद का पलटवार
Jehanabad News: NH-33 और रेलवे ओवरब्रिज पर छिड़ा 'क्रेडिट वार', सांसद सुरेंद्र यादव के दावे पर पूर्व सांसद का पलटवार

Chandeshwar Prasad Chandravanshi: पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने राजद सांसद सुरेंद्र यादव पर तगड़ा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि जब इन परियोजनाओं का डीपीआर तैयार हो रहा था, उस समय सुरेंद्र यादव सांसद भी नहीं थे. फिर यह उनकी मेहनत का प्रतिफल कैसे हो गया?

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 30, 2025, 09:29 AM IST

Jehanabad News: जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था. इसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों की घोषणा की थी. अब इस पर एनडीए नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है. दरअसल, राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा था कि उनके अथक प्रयासों से अरवल से बिहार शरीफ राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 और राजा बाजार रेलवे ओवरब्रिज की परियोजनाएं धरातल पर उतरने वाली है. एनडीए नेताओं ने इस बयान को भ्रामक और तथ्यहीन करार देते हुए स्पष्ट किया कि ये दोनों परियोजनाएं बिहार की डबल इंजन सरकार की योजनाओं का हिस्सा हैं और इनकी नींव पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के समय में ही रखी गई थी.

इस मौके पर पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब इन परियोजनाओं का डीपीआर तैयार हो रहा था, उस समय सुरेंद्र यादव सांसद भी नहीं थे. फिर यह उनकी मेहनत का प्रतिफल कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि संसद में इस विषय को उन्होंने बार-बार उठाया. संबंधित मंत्रालयों से पत्राचार किया और मौके पर जाकर खुद कार्य को प्राथमिकता दिलाने का आग्रह किया. 

एनडीए नेताओं का आरोप है कि सुरेंद्र यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हमेशा सरकारी कार्यों का क्रेडिट हथियाने की कोशिश करते हैं, जबकि जमीन पर उनके द्वारा कोई ठोस कार्य नहीं किया गया. 

जदयू के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद ने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए यह सब बयानबाज़ी की जा रही है, लेकिन सच यह है कि ये परियोजनाएं डबल इंजन सरकार की विकासवादी सोच और उनकी मेहनत का परिणाम हैं. 

यह भी पढ़ें: महागठबंधन की यात्रा में विवाद, PM मोदी की माता पर टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्रवाई

पूर्व सांसद ने विपक्षी नेताओं को राजनीतिक कामचोर कहते हुए कहा कि वे खुद कुछ करते नहीं, बल्कि दूसरों के कार्यों पर अपनी मुहर लगाना चाहते हैं. एनडीए नेताओं ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे झूठे प्रचार और राजनीतिक भ्रम में न पड़ें. विकास के पीछे जिन लोगों का वास्तविक योगदान रहा है, उन्हें पहचाने और राजनीतिक सच्चाई को समझें.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

यह भी पढ़ें:पीएम मोदी को गाली को लेकर JDU नेता चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भड़के

;