जहानाबाद और घोसी में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, रामनाथ ठाकुर और उमेश कुशवाहा ने किया रोड शो

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए ने जहानाबाद और घोसी में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया. केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में हुए रोड शो में हजारों लोग शामिल हुए. दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास को चुनाव का प्रमुख मुद्दा बताया और दावा किया कि जनता ने फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:53 PM IST

जहानाबाद और घोसी में एनडीए का जोरदार रोड शो
जहानाबाद और घोसी में एनडीए का जोरदार रोड शो

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के तहत शुक्रवार की शाम जहानाबाद और घोसी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए ने अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया. जदयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी (जहानाबाद) और रितुराज कुमार (घोसी) के समर्थन में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भव्य रोड शो किया. दोनों स्थानों पर हजारों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने “मोदी-नीतीश जिंदाबाद” के नारों से पूरा माहौल उत्साह से भर दिया.

रोड शो की शुरुआत घोसी विधानसभा के खपुरा मोड़ से हुई, जो शहीद चौक पर जाकर समाप्त हुआ. इस दौरान एनडीए कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीनों से नेताओं पर फूलों की बारिश की, जिससे पूरा इलाका चुनावी जोश में डूब गया. जदयू प्रत्याशी रितुराज कुमार ने समर्थकों के बीच अपने विकास कार्यों की चर्चा की और एनडीए सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की.

रोड शो का दूसरा चरण जहानाबाद शहर में हुआ, जो काको मोड़ से शुरू होकर ऊंटा मोड़, मेन बाजार होते हुए हॉस्पिटल मोड़ पर जाकर समाप्त हुआ. यहां भी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. जगह-जगह लोगों ने फूल बरसाए और जयकारे लगाए. पूरा शहर चुनावी रंग में रंगा नजर आया.

केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लगातार विकास हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि जिस तरह जनता का समर्थन एनडीए को मिल रहा है, उससे साफ है कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे. ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास और स्थिर सरकार के पक्ष में वोट देने का मन बना लिया है.

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि घोसी और जहानाबाद में एनडीए के पक्ष में लहर साफ दिख रही है. उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद यह स्पष्ट है कि जनता ने विकास की राजनीति को चुना है. उन्होंने दावा किया कि एनडीए 243 में से 243 सीटों पर जीत की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

इधर घोसी विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने भी एनडीए प्रत्याशी रितुराज कुमार के समर्थन में रोड शो किया. उन्होंने काको बाजार में घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की और एनडीए को वोट देने की अपील की. शर्मा ने कहा कि बिहार के लोग इस बार ठान चुके हैं कि जंगलराज की वापसी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे.

एनडीए नेताओं ने अपने संबोधन में महागठबंधन पर भी करारा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न तो कोई ठोस मुद्दा है और न ही जनता से कोई जुड़ाव. ऐसे में लोग अब उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे. जनता विकास चाहती है, न कि अराजकता और भय का माहौल.

एनडीए नेताओं ने कहा कि बिहार में अब विकास की राजनीति मजबूत हो चुकी है. लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी पर भरोसा जताया है. आने वाले चुनाव परिणामों से यह साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर विकास, स्थिरता और सुशासन को चुना है.

Jehanabad news

Trending news

bihar chunav 2025
