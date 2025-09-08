जहानाबाद में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन, तेजस्वी यादव पर खूब बरसे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा
जहानाबाद में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन, तेजस्वी यादव पर खूब बरसे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा

जहानाबाद के मखदुमपुर में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को "अंधकार का युवराज" करार दिया और कहा कि राजद ने बिहार को पिछड़ेपन की ओर धकेला.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:16 PM IST

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा

जहानाबाद जिले के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित बस स्टैंड परिसर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज समेत कई नेता मौजूद रहे. मंच से नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनावों के लिए रणनीति पर जोर दिया और विपक्ष पर करारा प्रहार किया.

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार को अंधकार की ओर ले जाने वाले "अंधकार के युवराज" हैं. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने जिस सड़क और हाईवे का निर्माण कराया, आज उन्हीं सड़कों पर तेजस्वी यादव डांस की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं. विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि राजद विकास की बात तो करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी राजनीति पूरी तरह अपरिपक्व है.

विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए की सरकार ने गांव-गांव तक सड़क, बिजली और अन्य सुविधाएं पहुंचाकर आम जनता की जिंदगी आसान की है. युवाओं को रोजगार और अवसर दिए गए हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाएं और विपक्ष की भ्रामक राजनीति का मुकाबला करें.

राजद सांसद सुधाकर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को "ब्रेन डेड" कहने पर विजय सिन्हा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव अब राजनीति के अंतिम दौर में हैं, और राजद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर गौरवान्वित हो रहा है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर जाकर योजनाओं की समीक्षा, शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि राजद केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है.

भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने भी विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा कि मगध क्षेत्र की 26 विधानसभा सीटों में से 20 पर महागठबंधन का कब्जा है, लेकिन विकास की स्थिति बेहद खराब है. उन्होंने दावा किया कि 2025 में एनडीए 225 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार महागठबंधन के लिए 6 सीटें जीतना भी मुश्किल होगा.

इनपुट- मुकेश कुमार

