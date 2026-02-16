NEET छात्रा मामला: 'ज्यादा तेज बने तो मार दिए जाओगे', पुलिस पहरे के बीच घर में फेंका धमकी वाला पर्चा; कौन है जिसे CBI का डर नहीं?

पटना/जहानाबाद: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में जान गंवाने वाली NEET छात्रा के परिजनों को अब जान से मारने की धमकी मिली है. शनिवार सुबह करीब 11 बजे छात्रा के पैतृक आवास पर एक धमकी भरा पर्चा मिला, जिसमें लिखा था— "ज्यादा तेज बनोगे तो उठा लिए जाओगे, मार दिए जाओगे." सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब यह पर्चा फेंका गया, उस वक्त घर पर पुलिस बल तैनात था.

1. पुलिस सुरक्षा को 'ठेंगा': खिड़की पर मिला पर्चा

छात्रा की मौत के बाद से ही परिवार की सुरक्षा के लिए होमगार्ड और चौकीदार की ड्यूटी लगाई गई है. इसके बावजूद अपराधी घर के किचेन तक पहुंचने और धमकी भरा पर्चा छोड़ने में सफल रहे. इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है. परिजनों ने इसकी जानकारी तुरंत शकूराबाद थाना और CBI की टीम को दी.

2. CBI जांच और 'स्पर्म' की पुष्टि के बाद बढ़ा दबाव

गौरतलब है कि NEET छात्रा की मौत मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट में अंतःवस्त्र पर पुरुष के स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई थी. इसके बाद SIT ने गांव के एक दर्जन से अधिक लोगों के DNA सैंपल भी लिए थे. केस के CBI के पास जाने और 8 फरवरी को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद से मामले ने तूल पकड़ा है. माना जा रहा है कि जांच की आंच से घबराए अपराधी अब परिवार को डराने की कोशिश कर रहे हैं.

3. थाना अध्यक्ष का बयान: 'असामाजिक तत्वों की करतूत'

शकूराबाद थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने मौके पर पहुंचकर पर्चे को जब्त कर लिया है. उन्होंने इसे प्रथम दृष्टया असामाजिक तत्वों की हरकत बताया है, लेकिन सवाल वही है कि पुलिस की मौजूदगी में इतनी बड़ी हिमाकत किसने की?

रिपोर्ट: मुकेश कुमार