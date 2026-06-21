/NEET Re-Exam: जहानाबाद के 4 परीक्षा केंद्रों पर 582 अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा, सुरक्षा के सख्त इंतजाम

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Jehanabad NEET Re-Exam: देशभर में चर्चा का विषय बनी नीट परीक्षा आज (रविवार, 21 जून) कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फिर से कराई जा रही है. बिहार के जहानाबाद में भी नीट री-परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. जिले में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां एक हजार 582 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता. दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलने वाली इस नीट री-परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है. परीक्षा शुरू होने से तकरीबन 3 घंटे पहले ही केंद्रों के मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी शुरू कर दी गई थी.
सुरक्षा का आलम यह था कि अभ्यर्थियों के मेटल डिटेक्टर से उनकी बारीकी से जांच की गई. गड़बड़ी और धांधली को रोकने के लिए जिले के सभी 4 परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू कर दी गई है. हर केंद्र पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों के साथ-साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. साथ ही वरीय अधिकारी लगातार खुद केंद्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं. परीक्षा केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट के मुताबिक, इस बार तकनीक का पूरा सहारा लिया जा रहा है. नीट री-परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं.
सभी अभ्यर्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और डिजिटल माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जा रही है. प्रवेश पत्र और पहचान पत्र का बारीकी से मिलान करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है. किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कागज ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. यहां तक कि पेन भी परीक्षा समिति द्वारा ही अंदर दिया जा रहा है. दूसरी तरफ, परीक्षा देने पहुंचे छात्रों में जहां एक ओर परीक्षा को लेकर उत्साह और पूरी तैयारी है. वहीं, दूसरी ओर उनके मन में एक अनजाना डर भी साफ देखा जा सकता है.
छात्रों का कहना है कि वे अपनी तरफ से बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके मन में सबसे बड़ा डर पेपर लीक होने का है. छात्रों को उम्मीद है कि इस बार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न होगी. वहीं, अभिभावक ने बताया कि इससे पहले हुए नीट परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की वहज कैंसिल करना पड़ा था. आज फिर से नीट का री-एग्जाम लिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस बार परीक्षा केंद्र पर सख्ती ज्यादा दिख रही है. उन्हें उम्मीद है कि इस बार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न होगी है. इधर, प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.