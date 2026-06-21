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NEET Re-Exam: जहानाबाद के 4 परीक्षा केंद्रों पर 582 अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा, सुरक्षा के सख्त इंतजाम

Jehanabad NEET Re-Exam: नीट री-एग्जाम शुरू हो चुका है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता. जहानाबाद जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी ने गड़बड़ी की तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Written ByMukesh KumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 21, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:11 PM IST
NEET Re-Exam: जहानाबाद के 4 परीक्षा केंद्रों पर 582 अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा, सुरक्षा के सख्त इंतजाम
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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