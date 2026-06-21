/NEET Re-Exam: जहानाबाद के 4 परीक्षा केंद्रों पर 582 अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा, सुरक्षा के सख्त इंतजाम

Jehanabad NEET Re-Exam: देशभर में चर्चा का विषय बनी नीट परीक्षा आज (रविवार, 21 जून) कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फिर से कराई जा रही है. बिहार के जहानाबाद में भी नीट री-परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. जिले में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां एक हजार 582 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता. दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलने वाली इस नीट री-परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है. परीक्षा शुरू होने से तकरीबन 3 घंटे पहले ही केंद्रों के मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी शुरू कर दी गई थी.