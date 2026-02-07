नीट छात्रा कांड: पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भड़के परिजन, लगाया साजिश का आरोप

NEET Student Case: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की NEET छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले ने एक बार फिर सियासी और सामाजिक उबाल ले लिया है. मृतका के परिजनों ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि सरकार की सोची-समझी साजिश है, जिसका मकसद उनकी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई को कुचलना है.

परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के एक माह बाद भी न तो निष्पक्ष जांच हुई और न ही सच्चाई सामने लाई गई. बार-बार मांग के बावजूद मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है. न्याय की आस में वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आठ फरवरी को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई सांसद पप्पू यादव कर रहे थे.

परिजनों का कहना है कि पप्पू यादव शुरू से ही उनके साथ खड़े हैं और न्यायिक जांच की मांग को मजबूती से उठा रहे हैं. यही वजह है कि सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को निशाना बना रही है. उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि सरकार सच सामने आने से डर रही है. मृतका के परिजनों ने दो टूक कहा कि गिरफ्तारी से वे डरने वाले नहीं हैं. उनका आंदोलन न तो रुकेगा और न ही कमजोर पड़ेगा. बल्कि अब वे पहले से ज्यादा मजबूती के साथ सड़क से संसद तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता.

दरअसल, 8 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट छात्रा की न्याय की मांग को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है. इसे लेकर पीड़ित छात्रा के परिजनों को दिल्ली आने जाने का पप्पू यादव द्वारा रेल टिकट भी बुक कराया गया था. लेकिन उससे ठीक पहले पुलिस ने एक 31 साल पुराने केस में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया. पप्पू यादव की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही छात्रा के पैतृक गांव पतियावां में सन्नाटा पसरा हुआ है.

