नीट छात्रा मौत मामला: न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा जनसैलाब; अपराधियों की गिरफ्तारी न होने पर पटना में निकाला गया 'मौन जुलूस'

NEET Student Death Case News: जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. घटना को कई दिन बीतने के बाद भी अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आम लोगों में भारी नाराजगी है.
NEET Student Death Case: पटना के शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. घटना को कई दिन बीतने के बाद भी अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आम लोगों में भारी नाराजगी है. इसी कड़ी में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपराधियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर मौन जुलूस निकाला. यह जुलूस ईदगाह से शुरू होकर पंचमहल, कच्ची दरगाह होते हुए कारगिल चौक पर समाप्त हुआ. जुलूस में बड़ी संख्या में लोग पोस्टर और बैनर लेकर शामिल हुए. मौके पर मौजूद मोहम्मद रिज़वान ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में कातिलों को बचाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बेटी की नहीं, बल्कि पूरे बिहार की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है. आज हर माता-पिता अपनी बेटी को पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेजने से डर रहे हैं.
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर इस मामले में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए. लोगों ने सरकार के बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ नारे पर भी सवाल उठाए और कहा कि एक ओर नारे दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बेटियों के साथ अपराध करने वालों को बचाया जा रहा है.
लोगों ने सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर भी नाराजगी जताई, क्योंकि अब तक टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. मौन जुलूस के समापन पर प्रदर्शनकारियों ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और साफ कहा कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट
