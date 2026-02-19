Advertisement
नीट छात्रा मौत मामलाः परिजनों को धमकी देने वाला परिवार का ही सदस्य! लेटर की हैंडराइटिंग से खुल गया राज

NEET Student Death Case: नीट छात्रा के परिवार को मिल रही धमकियों के मामले में बड़ा सनसनीखेज हुआ खुलासा हुआ है. धमकी भरी चिट्ठियों को फेंकने के पीछे परिवार के ही एक सदस्य का हाथ है. हालांकि, उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 19, 2026, 02:49 PM IST

पटना नीट छात्रा मौत मामला

Patna NEET Student Death Case Update: पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियो में हुई मौत मामले में अब बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है. इस केस में मृतका का परिवार एक बार फिर से पुलिस की रडार में आ गया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित परिवार को मिलने वाली धमकी भरी चिट्ठियों के पीछे कोई बाहरी अपराधी नहीं, बल्कि परिवार के ही एक सदस्य का हाथ है. परिजनों को मिले धमकी भरे लेटर में परिवार के ही एक सदस्य की हैंडराइटिंग पाई जाने की बात कही जा रही है. पुलिस ने शक के आधार पर परिवार के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लेकर उन्हें FSL जांच के लिए भेजा था, जिसमें हैंडराइटिंग परिवार के एक सदस्य से मैच कर गई है. अब उससे पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है.

बुधवार को भी मिली थी धमकी

परिजनों को बुधवार (18 फरवरी) को फिर से धमकी भरी चिट्ठी मिली थी. पर्चे में लिखा था नहीं मानोगे बेटी तो गई, बेटा भी दो दिन में मरेगा. परिजनों के अनुसार, किसी ने किचन की खिड़की लेटर को अंदर फेंका था. इसके बाद पुलिस ने FSL की टीम बुलाई, जिसने घटनास्थल की बड़ी गहनता से तलाशी ली. FSL टीम ने घर की खिड़की, किचेन और सीढ़ियों की बारीकी से जांच की और कई साक्ष्य इकट्ठा किए.

पुलिस को कैसे हुआ शक?

मृतक छात्रा के परिवार ने दो बार धमकी भरी चिट्ठी मिलने का जिक्र किया. परिजनों के मुताबिक, दोनों बार घर के अंदर कोई धमकी भरी चिट्ठी फेंक कर गया था. यह घटनाएं तब हुईं, जब परिवार को 24 घंटे सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है. एक एसआई (SI), दो पुलिसकर्मी और एक चौकीदार लगातार उनके घर की नगरानी कर रहा है. इसके बावजूद कोई अज्ञात शख्स घर में धमकी भरा लेटर फेंक कर जा रहा था. इसी बात से पुलिस को परिवार के लोगों पर ही शक हुआ.

सच तक कैसे पहुंची पुलिस?

पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद परिजनों को बार-बार धमकी भरे लेटर मिलने से पुलिस को आशंका हुई. जिसके बाद जांच अधिकारी ने परिवार के सभी सदस्यों के सिग्नेचर (हस्ताक्षर) कलेक्ट किए और उन्हें लेटर की हैंडराइटिंग के साथ मिलान कराने के लिए FSL जांच के लिए भेजा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, परिवार के एक सदस्य की हैंडराइटिंग धमकी भरे लेटर से मैच कर रही है. अब पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है.

सीबीआई ने निलंबित दारोगा से पूछताछ की

उधर सीबीआई की टीम ने भी जांच तेज करते हुए पटना से लेकर जहानाबाद तक छानबीन शुरू कर दी है. सीबीआई ने अब तक कई संदिग्ध लोगों के मोबाइल फोन व अहम दस्तावेजों की जांच की है. इसी कड़ी में गुरुवार (19 फरवरी) को पटना के कदमकुआं थाना के निलंबित दारोगा हेमंत झा को सीबीआई कार्यालय तलब किया. वहां करीब आधे घंटे तक उनसे पूछताछ की गई और मामले से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली गई. सूत्रों के अनुसार, सीबीआई पूरे प्रकरण की नई सिरे से जांच कर रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने लाई जा सके.

पटना से प्रकाश सिन्हा और जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

