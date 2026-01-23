Advertisement
NEET Student Death Case: जहानाबाद पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, मृत छात्रा के परिजनों से मुलाकात... SIT ने DGP को सौंपी जांच रिपोर्ट

NEET Student Death Case: उपेंद्र कुशवाहा मृत NEET छात्रा के परिजनों से मिलने जहानाबाद पहुंचे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया. 

Jan 23, 2026

Patna NEET Student Death Case: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा मौत मामला SIT ने अब तक की जांच रिपोर्ट DGP को सौंप दी है. इसी महीने के अंत तक पूरे मामले का खुलासा होने की संभावना है. वही, हॉस्टल मालिक मनीष कुमार रंजन की मुश्किलें भी बढ़ गई है, क्योंकि कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सेकंड ऑपिनियन का इंतजार किया जा रहा है. इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा मृतक छात्रा के परिजनों से मिलने जहानाबाद पहुंचे. जहां वे नीट छात्रा के पैतृक गांव जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया. 

हर पहलू से छानबीन
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं. एसआईटी का गठन किया गया है और हर पहलू से छानबीन की जा रही है. उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. कुशवाहा ने मृतक छात्रा के परिजनों से भी अपील की कि वे जांच एजेंसियों और प्रशासन पर भरोसा रखें, ताकि पुलिस निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के जांच पूरी कर सके. 

उन्होंने यह भी कहा कि परिजनों से मुलाकात के दौरान जो भी मांगें सामने आएंगी, उन्हें वह मुख्यमंत्री या प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के समक्ष रखेंगे, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके. वहीं उन्होंने राजीव प्रताप रूडी द्वारा तेजस्वी यादव के आने पर अपराध बढ़ने संबंधी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि रूडी ने यह बयान किस संदर्भ में दिया है. उन्होंने इस पर अधिक टिप्पणी करने से परहेज किया.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

