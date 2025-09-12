Jehanabad News: नवनिर्मित मां दुर्गा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, तनाव के माहौल के बीच पुलिस ने लिया सुझ-बुझ से काम
Jehanabad News: नवनिर्मित मां दुर्गा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, तनाव के माहौल के बीच पुलिस ने लिया सुझ-बुझ से काम

Jehanabad News: जहानाबाद शहर के राजा बाजार स्थित समिति मोड़ पर मां दुर्गा की क्षतिग्रस्त प्रतिमा को देखकर मचा हड़कंप. स्थानीय लोगों ने इसे देखकर आक्रोश जताया . मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को आक्रामक रूप लेने से बचाया.

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 12, 2025, 12:54 PM IST

जहानाबाद न्यूज़
जहानाबाद न्यूज़

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद शहर में शु्क्रवार सुबह राजा बाजार स्थित समिति मोड़ पर तनाव का माहौल बन गया. वहां पर नवनिर्मित मां दुर्गा की प्रतिमा के सिर (मुंडी) को क्षतिग्रस्त पाया गया. स्थानीय लोगों ने इसे देखकर आक्रोश जताया और बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए. घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर वहां पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई. पुलिस अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया. उन्होंने लोगों को समझा-बुझाकर आश्वासन देते हुए कहा कि वह मामले की जांच गहराई से करेंगे.

पूजा समिति के लोगों का कहना है कि दुर्गा पूजा को लेकर यहां मां दुर्गा का प्रतिमा बनाई जा रही है. रात करीब 11 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह होने पर पूजा पंडाल मां दुर्गा का सिर गायब पाया गया. धीरे धीरे लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई. 

ये भी पढे़ं: मोतिहारी वाले छाता या रेनकोट साथ रखना न भूलें, वरना हो जाएगी दिक्कत! देखिए रिपोर्ट 

पुलिस आशंका जता रही है कि प्रतिमा संभवतः तेज हवा या संतुलन बिगड़ने के कारण गिरकर क्षतिग्रस्त हुई है, क्योंकि प्रतिमा अभी मिट्टी से बनी अधूरी अवस्था में थी. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है. साथ ही क्षतिग्रस्त प्रतिमा की मरम्मत तुरंत शुरू कराई गई और निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराया गया.  पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने से टल गई.

स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की और शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस ने भी लोगों से अफवाहों से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने का अनुरोध किया है.

इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

bihar jehanabad news

