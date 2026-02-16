जहानाबाद में एक लाख के लिए बेटी की बलि, सबूत मिटाने को लेकर जला डाला शव, आरोपी फरार

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर एक नवविवाहिता की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जला देने का मामला सामने आया है. घटना शकुराबाद थाना क्षेत्र के बंधूबिगज गांव की है. घटना के बाद से ससुराल वाले घर छोड़ फरार है. मृतका की पहचान टुनटुन कुमार की पत्नी मानसी कुमारी के रूप में की है.

बताया जाता है कि पटना के जमुई गांव निवासी उजागिर दास ने अपनी बेटी मानसी कुमारी की शादी पिछले वर्ष 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से बंधु बिगहा गांव निवासी अर्जुन दास के पुत्र टुनटुन कुमार के साथ हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले एक लाख की अतिरिक्त मांग को लेकर मानसी को हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा था. आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे यह मांग पूरी नहीं कर सके.

परिजनों ने बताया कि गांव के पड़ोसियों से उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी मानसी की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही परिवार के लोग आनन फानन में बंधु बिगहा गांव पहुंचे. जहां घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और ससुराल के सभी लोग फरार थे. आरोप है कि हत्या कर शव को जला दिया गया.

वहीं, इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. घटना के बाद मृतका के पिता ने शकुराबाद थाना में लिखित आवेदन देकर पति,सास ससुर समेत 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है. साथ ही दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

इधर, थाना प्रभारी राहुल कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने ऑफ कैमरा बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है तथा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. वहीं, इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर समाज में दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो आज भी कई परिवारों की बेटियों की जिंदगी लील रही है.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

