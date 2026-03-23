CM Nitish Samriddhi Yatra: समृद्धि यात्रा का 5वां चरण आज से होगा शुरू, जहानाबाद-अरवल का दौरा करेंगे CM नीतीश, देखें पूरा शेड्यूल

CM Nitish Kumar Samriddhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं. बिहार की सियासत छोड़ने से पहले सीएम अपनी समृद्धि यात्रा के जरिए जनता से मिल-मिलाप करने में जुटे हैं. इसी कड़ी में आज यानी सोमवार (23 मार्च) से यात्रा का पांचवा चरण शुरू होने जा रहा है. यात्रा का जारी शेड्यूल के मुताबिक पांचवें चरण की समृद्धि यात्रा 23 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगी. पहले दिन यानि 23 मार्च को वे जहानाबाद और अरवल जिलों का दौरा करेंगे. रात्रि विश्राम पटना में करेंगे. अगले दिन 24 मार्च को कैमूर और रोहतास में सीएम का दौरा होगा. 25 मार्च को भोजपुर और बक्सर की बारी है वहीं, 26 मार्च को वे अपने गृह जिला नालंदा जाएंगे और विकास कार्यों का मुआयना करेंगे. उसी दिन पटना में समृद्धि यात्रा का कार्यक्रम है और पटना से ही यात्रा की समाप्ति हो जाएगी.

जहानाबाद को ₹402 करोड़ का तोहफा देंगे CM

जहानाबाद में समृद्धि यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के दौरान जिले के विकास को नई रफ्तार देते हुए 252 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 161 योजनाओं का उपहार देंगे. करीब 150 करोड़ रुपये की लागत वाली 73 नई योजनाओं की नींव रखी जाएगी और लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 88 योजनाओं का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया जाएगा.

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जहानाबाद के गांधी मैदान में करेंगे जनसभा

मुख्यमंत्री सबसे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन पहुंचेंगे. जहां से वे सदर प्रखंड के पुराने कार्यालय स्थित जीविका दीदी द्वारा वस्त्र उत्पादन केंद्र सह प्रशिक्षण केंद्र का विधिवत उद्घाटन करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण करेंगे. गांधी मैदान में ही अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक और एक जनसभा का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है.​

₹153 करोड़ से होगा अरवल का विकास

अरवल जिले में मुख्यमंत्री करीब 153 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे. इस दौरान वे 63 करोड़ की 22 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जबकि 90 करोड़ की लागत से पूरी हुई 250 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे. कार्यक्रम के तहत इटवा मॉडल हाई स्कूल का निरीक्षण किया जाएगा, जहां आधुनिक सुविधाओं का जायजा लिया जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज के चिन्हित स्थल पर पहुंचकर शिलान्यास करेंगे और अटल भवन का शिलान्यास के साथ साथ जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से सीधे संवाद भी करेंगे. इस दौरान वे विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेंगे.