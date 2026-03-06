नीतीश के राज्यसभा जाने पर गदर: जहानाबाद में JDU दफ्तर में भारी तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं को बताया 'जयचंद'!

बिहार की राजनीति में मचे घमासान के बीच जहानाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहानाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं से नाराज जदयू कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने शहर स्थित जदयू जिला कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की. दरअसल, जैसे ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरें कार्यकर्ताओं तक पहुंची, जदयू कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में जमा हो गए और विरोध जताते हुए कार्यालय के भीतर रखी दर्जनों कुर्सियां तोड़ डाली और फर्नीचर इधर-उधर फेंक दिया. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कार्यालय में मौजूद अन्य लोग मूकदर्शक बने रहे.

​हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं का गुस्सा सिर्फ अपनी पार्टी के फैसले तक सीमित नहीं रहा. कार्यकर्ताओं ने इस पूरी स्थिति के लिए अपने ही पार्टी के नेता अशोक चौधरी और संजय झा को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी और राज्य की राजनीति के लिए चिंताजनक जताते हुए कहा कि जदयू के जयचंद अशोक चौधरी, संजय सिंह, संजय झा जैसे लोगों ने मुख्यमंत्री के पास रहकर भाजपा के लिए काम किया और साजिश के तहत राज्यसभा के लिए नामांकन कराया है. कार्यकर्ताओं ने इसे बिहार के हित के खिलाफ बताया.

ये भी पढ़ें: नीतीश का हश्र देख सहम गए होंगे हेमंत सोरेन! बिहार के पॉवर गेम से खौफ में JMM

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यकर्ताओं का कहना था कि वर्तमान समय में बिहार के विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए नीतीश कुमार का राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहना जरूरी है. उनका मानना है कि लंबे समय से उनके नेतृत्व में ही राज्य में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं. ऐसे में उनका राज्यसभा जाने का फैसला कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए अप्रत्याशित और निराशाजनक माना जा रहा है. पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने जनता के बीच यह संदेश दिया था कि आने वाले वर्षों में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा.

कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री को अपना निर्णय हर हाल में बदलना होगा. अन्यथा की स्थिति में निशांत कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो जदयू कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और इस मुद्दे पर पटना में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इस घटना ने जिले के साथ-साथ प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज कर दी है. कार्यकर्ताओं के इस उग्र रूप ने साफ कर दिया है कि जमीनी स्तर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर भावनाएं काफी प्रबल हैं. फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद