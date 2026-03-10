Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3136353
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

नाच देखने के विवाद में गई जान, जहानाबाद में बारातियों पर हमला, एक की मौत

Jehanabad Crime News: जहानाबाद जिले से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. घोसी थाना क्षेत्र के वैना गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब मामूली विवाद में एक 15 वर्षीय किशोर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 10, 2026, 08:54 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में बारातियों पर हमला, एक की मौत
जहानाबाद में बारातियों पर हमला, एक की मौत

Jehanabad News: जहानाबाद से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक शादी समारोह के दौरान हुई मारपीट में एक किशोर की मौत हो गई. वहीं, कुछ लोग मामूली रूप से जख्मी भी हो गए. घटना घोसी थाना क्षेत्र के वैना गांव की है. मृतक की पहचान पटना जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी सदन पंडित के 15 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार के रूप में की गई है. घटना के बाद बारात में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया.

बताया जाता है कि सोमवार की रात पटना के फतेहपुर गांव से बारात वैना गांव स्थित सुरेंद्र चौधरी के घर आई थी. बारात में पारंपरिक रूप से नाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें बाराती और शरारती दोनों लोग शामिल होकर आनंद ले रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते यह विवाद बढ़ गया और मारपीट में तब्दील हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने लाठी-डंडे से बारातियों पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से बारात में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. बारात में शामिल लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे. कुछ देर बाद जब स्थिति शांत हुई तो लोगों की नजर जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़े सन्नी कुमार पर पड़ी. इसके बाद उसे आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों ने बताया कि सन्नी बारात गया था जहां नाच देखने को लेकर हुए विवाद में उसे शरारती पक्ष के लोगों ने पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गयी. सन्नी कुमार अपने परिवार का इकलौता पुत्र बताया जाता है. वह गांव के अन्य बच्चों के साथ बारात में शामिल होने के लिए आया था. मगर, शादी की खुशी कुछ ही देर में मातम में बदल गई. 

इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. घटना के बाद भी पुलिस की मौजूदगी में शादी की रस्में किसी तरह पूरी कराई गईं. अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, मृतक की गर्दन टूटी हुई पाई गई है और हाथ के अंगूठे पर भी चोट के निशान हैं. प्रथम दृष्टया यह मामला नृशंस हत्या का प्रतीत हो रहा है. इकलौते बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर है. 

इस संबंध में घोसी के एसडीपीओ-2 संजीव कुमार ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. शादी समारोह के दौरान हुई वीडियो रिकॉर्डिंग को भी खंगाला जा रहा है ताकि मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जा सके. साथ ही लड़की पक्ष और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: शादीशुदा महिला ने प्रेमी से प्यार करने से किया मना, आशिक ने बेटे का काट दिया हाथ-पैर

TAGS

Jehanabad newsBihar News

Trending news

Kaligaon News
दरभंगा के कालीगांव में मंदिर के पास मांस मिलने से भारी तनाव, पुलिस तैनात
Jehanabad news
नाच देखने के विवाद में गई जान, जहानाबाद में बारातियों पर हमला, एक की मौत
patna news
पटना की सड़कों पर फिर उतरेगा छात्रों का सैलाब, 18 मार्च को महाआंदोलन का ऐलान
Muzaffarpur News
शादीशुदा महिला ने प्रेमी से प्यार करने से किया मना, आशिक ने बेटे का काट दिया हाथ-पैर
Patna Metro
जाम से मिलेगी मुक्ति, पटना में मेट्रो का सफर हुआ और करीब
Nishikant Dubey
नेहरू-एडविना माउंटबेटन, 1962 की जंग: निशिकांत दुबे ने कुरेदे कांग्रेस के पुराने जख्म
Bagaha News
VTR बनेगा वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हब: कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह का वाल्मीकिनगर दौरा
United Nations
भारत से उठी मांग, बाल विवाह के खिलाफ वैश्विक दिवस घोषित करे संयुक्त राष्ट्र
LPG Cylinder
बिना KYC नहीं मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, एजेंसियों पर जुट रही भारी भीड़, जानें नया नियम
Begusarai News
बाइक सवार 3 बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भूना, वारदात CCTV में कैद