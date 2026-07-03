/जहानाबाद में बेकाबू हाइवा ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर, चंदन कुमार की मौत

मोटरसाइकिल को मार दी जोरदार टक्कर

घटना को लेकर परिवार वालों ने बताया कि चंदन कुमार गया के भुसुंडा में अपने ससुराल से मोटरसाइकिल पर अपने गांव लौट रहे थे. चंधरिया पुल के पास, तेज रफ्तार और बेकाबू हाइवा ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायल चंदन को आनन-फानन में ओकारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. चंदन की मौत की खबर से परिवार गहरे सदमे और दुख में डूब गया. घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ चंदहरिया पुल के पास सड़क को घंटों जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग करने लगे.