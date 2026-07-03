/जहानाबाद में बेकाबू हाइवा ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर, चंदन कुमार की मौत

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जहानाबाद में बेकाबू हाइवा ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में युवा सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौत से नाराज ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों ने घटनास्थल पर भारी हंगामा किया, ट्रक में तोड़-फोड़ की और मुआवजे की मांग को लेकर घंटों तक सड़क जाम रखी. यह घटना ओकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदहरिया पुल के पास हुई. मृतक की पहचान बंछिली गांव के निवासी काशी मिस्त्री के बेटे चंदन कुमार के रूप में हुई है.
मोटरसाइकिल को मार दी जोरदार टक्कर
घटना को लेकर परिवार वालों ने बताया कि चंदन कुमार गया के भुसुंडा में अपने ससुराल से मोटरसाइकिल पर अपने गांव लौट रहे थे. चंधरिया पुल के पास, तेज रफ्तार और बेकाबू हाइवा ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायल चंदन को आनन-फानन में ओकारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. चंदन की मौत की खबर से परिवार गहरे सदमे और दुख में डूब गया. घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ चंदहरिया पुल के पास सड़क को घंटों जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग करने लगे.
उचित मुआवजे का आश्वासन
सड़क जाम और हंगामे की सूचना मिलते ही ओकरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने सरकारी प्रावधानों के तहत उचित मुआवजे का आश्वासन दिया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम को समाप्त कराया और यातायात बहाल करवाया. मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम और गाड़ी में तोड़फोड़ की थी, जिसे अब शांत करा लिया गया है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. हादसे के बाद हाइवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. फिलहाल, हाइवा को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है.