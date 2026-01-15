पप्पू यादव का गिरिराज सिंह पर सीधा हमला: जहानाबाद आकर भी पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिले केंद्रीय मंत्री?

Pappu Yadav: पटना में चार दिनों पूर्व NEET की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक छात्रा की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव. इस दौरान उन्होंने परिवार से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह पर जोरदार हमला बोला और सवाल उठाया कि जहानाबाद आने के बावजूद पीड़िता के घर गिरिराज सिंह क्यों नहीं गए.

पप्पू यादव का सामाजिक और राजनीतिक आरोप

उन्होंने कहा कि बेटी का कोई जात नहीं होती. जब जहानाबाद की बच्ची के साथ यह दुखद घटना हुई, तब सामाजिक संगठन और जिम्मेदार लोग पीड़ित परिवार के पास क्यों नहीं पहुंचे. पप्पू यादव ने आगे आरोप लगाया कि खगड़िया और बेगूसराय में बेटियों के साथ हुई घटनाओं के समय भी गिरिराज सिंह वहां नहीं गए. उन्होंने गिरिराज सिंह को कर्महीन और संस्कारहीन बताते हुए कहा कि केवल बयानबाजी और अपशब्दों से राजनीति नहीं चलती, समाज को बचाने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: बिहार विधानसभा में शून्य हो जाएगी कांग्रेस? 6 विधायकों के पाला बदलने की चर्चा तेज

Add Zee News as a Preferred Source

सीबीआई जांच की चुनौती

पप्पू यादव ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर गिरिराज सिंह में हिम्मत और नैतिकता है, तो जहानाबाद की छात्रा की मौत की सीबीआई जांच कराई जाए. उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले को अपनी बेटी का मामला मानते हैं और पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेंगे. उनका कहना था कि न्याय सुनिश्चित करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर पप्पू यादव का बड़ा बयान

इसके अलावा, पप्पू यादव ने महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया. उन्होंने कहा कि वहां की जनता मौजूदा व्यवस्था से ऊब चुकी है और बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ वोट कर रही है. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि पूरे मुंबई पर एक उद्योगपति का कब्जा बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ जनता लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सेकुलर सोच वाले मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे और सेकुलर, मराठा और बिहारी समुदाय मिलकर नई और बड़ी सरकार बनाएंगे.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार