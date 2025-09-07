Jehanabad News: पप्पू यादव का सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार पर तीखा वार, भाजपा पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरे के घर पत्थर नहीं मारा करते. यह टिप्पणी उन्होंने बिहार बंद के दौरान हुए कथित उपद्रव और महिला शिक्षिका के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में की. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने हालिया बंद के दौरान गुंडागर्दी की और जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका के साथ अपमानजनक व्यवहार कर उन्हें नोटिस थमा दिया गया.

यह भी पढ़ें: Jehanabad News: भाजपा कार्यकर्ताओं से नोकझोंक पर शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी

उन्होंने सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए कहा कि वे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिला विरोधी कहते थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ सत्ता में हैं. सांसद ने गुजरात, असम और महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ हो रही घटनाओं का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहारियों को वहां मारा-पीटा जा रहा है और भगाया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. उन्होंने पीएम के बिहारी डीएनए वाले पुराने बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अब वह डीएनए कहां गया?

Add Zee News as a Preferred Source

कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए पप्पू यादव ने केंद्र पर प्रॉक्सी वॉर को लेकर भी सवाल उठाए और कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं केरल की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां गलती करने वाले ने माफी मांग ली, लेकिन अन्य राज्यों में सरकारें जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं. भाजपा को संविधान विरोधी बताते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जो लोकतंत्र विरोधी है, वह अशोक स्तंभ और संविधान की बात कैसे कर सकता है? जिसने अंबेडकर और गांधी की मूर्ति को लोकसभा से उठाकर फेंक दिया, वह राष्ट्रवाद का ढोंग कर रहा है.

एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा, आम आदमी की आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे लिए सीटों की शेयरिंग मायने नही रखती है. इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी के विजन और परसेप्शन पर बिहार में बनेगी.

इनपुट- मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!