Jehanabad News: पप्पू यादव का सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार पर तीखा वार, भाजपा पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप
Jehanabad News: पप्पू यादव का सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार पर तीखा वार, भाजपा पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप

Jehanabad News: जहानाबाद में सांसद पप्पू यादव ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार बंद के दौरान महिला शिक्षिका संग दुर्व्यवहार की निंदा की.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 07, 2025, 06:14 PM IST

पप्पू यादव का सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार पर तीखा वार
पप्पू यादव का सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार पर तीखा वार

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरे के घर पत्थर नहीं मारा करते. यह टिप्पणी उन्होंने बिहार बंद के दौरान हुए कथित उपद्रव और महिला शिक्षिका के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में की. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने हालिया बंद के दौरान गुंडागर्दी की और जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका के साथ अपमानजनक व्यवहार कर उन्हें नोटिस थमा दिया गया. 

उन्होंने सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए कहा कि वे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिला विरोधी कहते थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ सत्ता में हैं. सांसद ने गुजरात, असम और महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ हो रही घटनाओं का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहारियों को वहां मारा-पीटा जा रहा है और भगाया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. उन्होंने पीएम के बिहारी डीएनए वाले पुराने बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अब वह डीएनए कहां गया? 

कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए पप्पू यादव ने केंद्र पर प्रॉक्सी वॉर को लेकर भी सवाल उठाए और कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं केरल की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां गलती करने वाले ने माफी मांग ली, लेकिन अन्य राज्यों में सरकारें जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं. भाजपा को संविधान विरोधी बताते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जो लोकतंत्र विरोधी है, वह अशोक स्तंभ और संविधान की बात कैसे कर सकता है? जिसने अंबेडकर और गांधी की मूर्ति को लोकसभा से उठाकर फेंक दिया, वह राष्ट्रवाद का ढोंग कर रहा है. 

एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा, आम आदमी की आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे लिए सीटों की शेयरिंग मायने नही रखती है. इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी के विजन और परसेप्शन पर बिहार में बनेगी.

इनपुट- मुकेश कुमार

Jehanabad newsPappu YadavBihar politics

