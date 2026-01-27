Advertisement
पटना हॉस्टल कांड: 15 दिन बाद पीड़ित परिवार से मिले विजय सिन्हा, पुलिस की लापरवाही स्वीकारा, दिया न्याय का भरोसा

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जान गंवाने वाली नीट छात्रा के जहानाबाद स्थित आवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने घटना को जघन्य बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और बताया कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:08 PM IST

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा
पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट (NEET) की तैयारी कर रही एक मेधावी छात्रा की संदिग्ध मौत और उसके साथ हुई दरिंदगी ने पूरे बिहार को मर्माहत कर दिया है. इस जघन्य कांड के 15 दिन बीत जाने के बाद, मंगलवार की शाम बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जहानाबाद जिले के पतियावां गांव पहुंचे. वहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और "बिहार की निर्भया" के नाम से चर्चित इस बेटी को न्याय दिलाने का दृढ़ संकल्प दोहराया.

परिजनों के बीच पहुंचे डिप्टी सीएम

जहानाबाद के पतियावां गांव में जब उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा पीड़ित छात्रा के घर पहुंचे, तो वहां का माहौल गमगीन था. उन्होंने छात्रा के माता-पिता से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और घटना की विस्तृत जानकारी ली. डिप्टी सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस दुःख की घड़ी में पूरी सरकार परिवार के साथ संवेदनशीलता से खड़ी है. उन्होंने परिजनों को भरोसा दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका रसूख कितना ही बड़ा क्यों न हो. सरकार परिवार को हर संभव आर्थिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी.

"सूशासन में नहीं बचेगा कोई दोषी": उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा 

मीडिया से बातचीत के दौरान विजय सिन्हा ने इस घटना को समाज के लिए कलंक बताया. उन्होंने कहा, "यह घटना जघन्य और शर्मनाक है. इसकी जांच पूरी गंभीरता के साथ चल रही है और यह शासन की जिम्मेदारी है कि दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए." उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पुलिस के निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा जो लापरवाही बरती गई, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए दो अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. डीएनए जांच के लिए परिजनों के ब्लड सैंपल लिए जाने पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से एक वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है ताकि अपराधियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा सकें.

पुलिस की लापरवाही को उपमुख्यमंत्री ने स्वीकारा

उपमुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि कांड की शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझने में चूक की. उन्होंने कहा कि इसी लापरवाही के कारण मामला उलझा, लेकिन अब विशेष जांच टीम (SIT) दिन-रात काम कर रही है. उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार का मुख्य लक्ष्य अब यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा हो.

अखिलेश सिंह ने जांच की दिशा पर उठाए सवाल

बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने जांच के तरीके पर अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के सैंपल लिए जा रहे हैं. उनका स्पष्ट कहना है कि चूंकि छात्रा अपने परिवार से दूर पटना के हॉस्टल में रह रही थी, इसलिए जांच का मुख्य केंद्र पटना ही होना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले की तहकीकात उसी नजरिए से होनी चाहिए ताकि असलियत सामने आ सके और छात्रा को न्याय मिल सके.

मीसा भारती ने सरकार को घेरा और जताया दुख

आरजेडी नेता मीसा भारती ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया है. उन्होंने 'डबल इंजन' सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की बड़ी-बड़ी बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ एक बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हो जाती है. एक महिला और एक माँ होने के नाते अपना दुख व्यक्त करते हुए मीसा भारती ने कहा कि पीड़ित परिवार के प्रति उनकी गहरी संवेदना है. उन्होंने सत्ता पक्ष से सवाल किया कि आखिर दावों के बावजूद बेटियां असुरक्षित क्यों हैं?

इनपुट- मुकेश कुमार, जहानाबाद

