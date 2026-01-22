Patna NEET Student Death Case: 'अपराधियों पर चलने वाले बुलडोजर का तेल खत्म', ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू का सरकार पर हमला

Patna NEET Student Death Case: जहानाबाद के NEET छात्रा की पटना गर्ल्स हॉस्टल में हुई मौत के बाद सियासी पारा चरम पर है. इसी कड़ी में रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की छोटी बहू रूबी कुमारी पीड़ित परिवार से मिलने छात्रा के पैतृक गांव पतियावां पहुंचीं. जहां उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि घटना के 10 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

अपराधियों पर सरकार का बुलडोजर ठप

उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद गरीबों पर तो बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अपराधियों पर सरकार का बुलडोजर ठप पड़ गया है. ऐसा लगता है जैसे अपराधियों के खिलाफ चलने वाले बुलडोजर का तेल खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोग अपनी बहू-बेटियों को सुरक्षा देना जानते हैं. अगर सरकार अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो समाज खुद कदम उठाने को मजबूर होगा. मंत्रियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया कि इस गंभीर मामले पर मंत्री खामोश क्यों हैं और अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई.

बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़

उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को इस उम्मीद में वोट दिया था कि सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी, लेकिन आज बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पूरा समाज एक साथ है और न्याय होगा, जरूर होगा, फिर से वही राज आएगा जो पहले हमारा राज था, बीजेपी का तांडव नहीं चलने वाला है. अभी तक सरकार कहां है? 26 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं, फिर वही होगा जो होना है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

यह भी पढ़ें: पटना NEET छात्रा मौत मामले में बड़ा खुलासा: पिता की मौजूदगी में खरीदी थी नींद की दवा!