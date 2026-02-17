Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3113135
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Patna NEET Student Death Case: गुमटी से छात्रा के भाई का मोबाइल बरामद, CBI ने परिजनों से की घंटों पूछताछ

Patna NEET Student Death Case: पटना में शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा मौत मामले की जांच CBI कर रही है. इस क्रम में आज एक बार सीबीआई की टीम मृतका के गांव पहुंची.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:17 PM IST

Trending Photos

Patna NEET Student Death Case: गुमटी से छात्रा के भाई का मोबाइल बरामद, CBI ने परिजनों से की घंटों पूछताछ
Patna NEET Student Death Case: गुमटी से छात्रा के भाई का मोबाइल बरामद, CBI ने परिजनों से की घंटों पूछताछ

Patna NEET Student Death Case: पटना के शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा मौत मामले की जांच में तेजी देखने को मिली है. CBI की पांच सदस्यीय टीम आज (17 फरवरी) फिर से मृतका के पैतृक गांव पहुंची. टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल थीं, जहां जांच के दौरान मृतका के भाई के मोबाइल फोन की बरामदगी को लेकर टीम उसे अपने साथ मखदुमपुर ले गई. मिली जानकारी के अनुसार, मखदुमपुर स्थित एक गुमटी से मोबाइल फोन रिकवर किया गया है. 

भाई और परिजनों से घंटों पूछताछ
मोबाइल को जब्त कर टीम दोबारा फिर से उसके पैतृक गांव पहुंची, जहां भाई और परिजनों से घंटों पूछताछ कर उसका बयान प्रिंट आउट कर हस्ताक्षर करा कर सील कर दिया. इसके बाद टीम आगे की जांच के लिए रवाना हो गई. जांच एजेंसी डिजिटल साक्ष्यों के जरिए मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. वही, CBI की इस कार्रवाई को जांच के अहम चरण के रूप में देखा जा रहा है. जिस दुकान से मोबाइल रिकवर किया उस दुकानदार का बयान चौंकाने वाला है.

यह भी पढ़ें: 'हम जिंदा हैं...', मधेपुरा में सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित हुए वृद्धा पेंशन धारक

Add Zee News as a Preferred Source

दुकानदार ने जो बताया, वो चौंकाने वाला!
दुकानदार ने बताया कि टीम के पहुंचने से ठीक 10-15 मिनट पहले एक छोटू नाम का युवक उसे मोबाइल यह कहकर दिया था कि कोई मोबाइल लेने आएंगे तो उसे दे देना.  दुकानदार की माने तो मोबाइल देने के कुछ ही मिनट बाद स्कार्पियों से कुछ लोग आए और मोबाइल की मांग किया तो हमने दे दिया. मोबाइल किस कंपनी का था, बंद था या चालू हालात में था, ये हम देख नहीं पाए. पर हां दुकानदार ने यह बताया कि छोटू नाम के व्यक्ति को पहचानते हैं.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

TAGS

Patna NEET Student Death CaseJehanbad News

Trending news

Patna NEET Student Death Case
NEET Student Death Case: गुमटी से छात्रा के भाई का मोबाइल बरामद, CBI ने की पूछताछ
Bihar Sugarcane Farmers
बिहार में गन्ना यंत्रों पर 60% सब्सिडी: 324 किसानों को परमिट जारी, 24 फरवरी मौका
Bihar Police
बिहार के पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत, अब IG और DIG मंजूर कर सकेंगे दैनिक विराम भत्ता
Madhepura news
'हम जिंदा हैं...', मधेपुरा में सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित हुए वृद्धा पेंशन धारक
Bihar Liquor Ban Law Review
बिहार में शराबबंदी पर आर-पार! सत्तापक्ष के ही विधायक ने खोल दिया मोर्चा
Darbhanga News
दरभंगा में क्रिकेट का रोमांच खूनी खेल में बदला, मामूली विवाद में चाकू से हमला
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर: अहियापुर में महिला को कार से उतारकर मारी गोली, वैशाली के पड़ोसी पर आरोप
Bihar Board 10th Exam
बोर्ड परीक्षाः पहले ही दिन कई जिलों में हंगामा, कहीं 2 मिनट देरी पर छूटा पेपर
Muzaffarpur News
साइबर अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, ASI को लगी गोली, बदमाश भी ढेर
Ranchi News
रांची में मर्सिडीज कार का तांडव: युवक को टक्कर मारकर बोनट पर घसीटा, पिटाई भी की