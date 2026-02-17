Patna NEET Student Death Case: गुमटी से छात्रा के भाई का मोबाइल बरामद, CBI ने परिजनों से की घंटों पूछताछ

Patna NEET Student Death Case: पटना के शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा मौत मामले की जांच में तेजी देखने को मिली है. CBI की पांच सदस्यीय टीम आज (17 फरवरी) फिर से मृतका के पैतृक गांव पहुंची. टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल थीं, जहां जांच के दौरान मृतका के भाई के मोबाइल फोन की बरामदगी को लेकर टीम उसे अपने साथ मखदुमपुर ले गई. मिली जानकारी के अनुसार, मखदुमपुर स्थित एक गुमटी से मोबाइल फोन रिकवर किया गया है.

भाई और परिजनों से घंटों पूछताछ

मोबाइल को जब्त कर टीम दोबारा फिर से उसके पैतृक गांव पहुंची, जहां भाई और परिजनों से घंटों पूछताछ कर उसका बयान प्रिंट आउट कर हस्ताक्षर करा कर सील कर दिया. इसके बाद टीम आगे की जांच के लिए रवाना हो गई. जांच एजेंसी डिजिटल साक्ष्यों के जरिए मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. वही, CBI की इस कार्रवाई को जांच के अहम चरण के रूप में देखा जा रहा है. जिस दुकान से मोबाइल रिकवर किया उस दुकानदार का बयान चौंकाने वाला है.

दुकानदार ने जो बताया, वो चौंकाने वाला!

दुकानदार ने बताया कि टीम के पहुंचने से ठीक 10-15 मिनट पहले एक छोटू नाम का युवक उसे मोबाइल यह कहकर दिया था कि कोई मोबाइल लेने आएंगे तो उसे दे देना. दुकानदार की माने तो मोबाइल देने के कुछ ही मिनट बाद स्कार्पियों से कुछ लोग आए और मोबाइल की मांग किया तो हमने दे दिया. मोबाइल किस कंपनी का था, बंद था या चालू हालात में था, ये हम देख नहीं पाए. पर हां दुकानदार ने यह बताया कि छोटू नाम के व्यक्ति को पहचानते हैं.

