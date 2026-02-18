Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3114518
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Patna NEET Student Death Case: खिड़की...किचन और सीढ़ियां, घर के कोने-कोने की जांच कर रही फोरेंसिक टीम, परिजनों मिली थी पर्ची से धमकी

Patna NEET Student Death Case: जहानाबाद नीट छात्रा मौत मामले के बाद उसके परिवार को लगातार धमकी भरे पर्चे मिल रहे हैं. बुधवार को पटना से फोरेंसिक टीम मृतका के पैतृक गांव पहुंची और घर की बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटाए.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:43 PM IST

Trending Photos

Patna NEET Student Death Case: खिड़की...किचन और सीढ़ियां, घर के कोने-कोने की जांच कर रही फोरेंसिक टीम, परिजनों मिली थी पर्ची से धमकी
Patna NEET Student Death Case: खिड़की...किचन और सीढ़ियां, घर के कोने-कोने की जांच कर रही फोरेंसिक टीम, परिजनों मिली थी पर्ची से धमकी

Patna NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा मौत के बाद परिजनों को लगातार धमकी भरे पर्चे मिल रहे हैं. इसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और बुधवार (18 फरवरी) को शकुराबाद थाना के नेतृत्व में फोरेंसिक टीम मृतका के गांव पहुंची. टीम ने घर की खिड़की, किचेन और सीढ़ियों की बारीकी से जांच की और कई साक्ष्य इकट्ठा किए. दरअसल, मंगलवार को छात्रा के घर के अंदर धमकी भरा पर्चा मिला था. पर्चे में लिखा था नहीं मानोगे बेटी तो गई, बेटा भी दो दिन में मरेगा. 

इससे पहले शनिवार (14 फरवरी) को किचेन की खिड़की पर एक और पर्चा मिला था, जिसमें चेतावनी दी गई थी ज्यादा तेज बनोगे तो उठा लिए जाओगे, मार दिए जाओगे. लगातार मिल रही धमकियों से परिवार में भय और असुरक्षा का माहौल है. 72 घंटे के भीतर दूसरी बार पर्चा मिलने के बाद शकुराबाद थाने की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फोरेंसिक जांच शुरू कराई है. मृतका के पिता ने बताया कि घर की सुरक्षा के लिए दिन में चौकीदार तैनात है और बाहर पुलिस बल भी मौजूद रहता है. इसके बावजूद घर के अंदर पर्चा मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

यह भी पढ़ें: Jehanabad News: स्कूल की छत से गिरी 8वीं की छात्रा, मां ने जताई धकेलने की आशंका

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि पहले मिले पर्चे की शिकायत स्थानीय थाना और सीबीआई से की गई थी, लेकिन फिर भी दोबारा ऐसी घटना हुई. जहानाबाद की छात्रा पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी. 6 जनवरी को वह हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी और 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. शुरुआत में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी, लेकिन बाद में दुष्कर्म और हत्या की आशंका सामने आई.

बिहार पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित की थी. छात्रा के कपड़ों से ह्यूमन स्पर्म मिलने के बाद माता-पिता, भाई समेत कई लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए. हालांकि जांच पूरी होने से पहले ही सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया. फिलहाल एजेंसी अब तक दो बार मृतका के पैतृक गांव पहुंचकर हर एंगल से जांच कर रही है, जबकि परिजन न्याय के साथ-साथ सुरक्षा की भी गुहार लगा रहे हैं.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

TAGS

Patna NEET Student Death Case

Trending news

Patna NEET Student Death Case
खिड़की...किचन और सीढ़ियां, घर के कोने-कोने की जांच कर रही फोरेंसिक टीम
Khesari Lal Yadav
मनोज भैया मेरे आदर्श, साथ देने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं: खेसारी लाल यादव
AIMIM MLA Akhtarul Iman
इस्लाम दुनिया का पहला धर्म, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो वापस आ जाएं: अख्तरुल ईमान
Bhojpuri news
'चोरी भी हम करें और चोर भी हम ढूंढें?': शराबबंदी की समीक्षा पर खेसारी का बड़ा तंज
Muzaffarpur News
कल जिला कृषि पदाधिकारी, आज दरोगा! मैनेज करने के चक्कर में चढ़े निगरानी के हत्थे
Bihar Assembly Session
बिहार विधानसभा में हंगामा: शराब, भ्रष्टाचार और सियासी वार-पलटवार, पढ़िए पूरी रिपोर्ट
siwan news
सीवान में 18 मामलों के आरोपी की गला रेतकर हत्या, इलाके में दहशत
Ram Kripal Yadav
फार्मर ID से मिलेगा तुरंत KCC लोन, किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा: कृषि मंत्री
Bihar Sikhs
बिहार में सिखों को मिलेगा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र? विधानसभा में उठा मुद्दा
Bettiah news
Bettiah News: बारात में 'तमंचे पर डिस्को' पड़ा महंगा, साला गिरफ्तार, जीजा फरार