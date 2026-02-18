Patna NEET Student Death Case: खिड़की...किचन और सीढ़ियां, घर के कोने-कोने की जांच कर रही फोरेंसिक टीम, परिजनों मिली थी पर्ची से धमकी

Patna NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा मौत के बाद परिजनों को लगातार धमकी भरे पर्चे मिल रहे हैं. इसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और बुधवार (18 फरवरी) को शकुराबाद थाना के नेतृत्व में फोरेंसिक टीम मृतका के गांव पहुंची. टीम ने घर की खिड़की, किचेन और सीढ़ियों की बारीकी से जांच की और कई साक्ष्य इकट्ठा किए. दरअसल, मंगलवार को छात्रा के घर के अंदर धमकी भरा पर्चा मिला था. पर्चे में लिखा था नहीं मानोगे बेटी तो गई, बेटा भी दो दिन में मरेगा.

इससे पहले शनिवार (14 फरवरी) को किचेन की खिड़की पर एक और पर्चा मिला था, जिसमें चेतावनी दी गई थी ज्यादा तेज बनोगे तो उठा लिए जाओगे, मार दिए जाओगे. लगातार मिल रही धमकियों से परिवार में भय और असुरक्षा का माहौल है. 72 घंटे के भीतर दूसरी बार पर्चा मिलने के बाद शकुराबाद थाने की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फोरेंसिक जांच शुरू कराई है. मृतका के पिता ने बताया कि घर की सुरक्षा के लिए दिन में चौकीदार तैनात है और बाहर पुलिस बल भी मौजूद रहता है. इसके बावजूद घर के अंदर पर्चा मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

उन्होंने कहा कि पहले मिले पर्चे की शिकायत स्थानीय थाना और सीबीआई से की गई थी, लेकिन फिर भी दोबारा ऐसी घटना हुई. जहानाबाद की छात्रा पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी. 6 जनवरी को वह हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी और 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. शुरुआत में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी, लेकिन बाद में दुष्कर्म और हत्या की आशंका सामने आई.

बिहार पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित की थी. छात्रा के कपड़ों से ह्यूमन स्पर्म मिलने के बाद माता-पिता, भाई समेत कई लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए. हालांकि जांच पूरी होने से पहले ही सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया. फिलहाल एजेंसी अब तक दो बार मृतका के पैतृक गांव पहुंचकर हर एंगल से जांच कर रही है, जबकि परिजन न्याय के साथ-साथ सुरक्षा की भी गुहार लगा रहे हैं.

