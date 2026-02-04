Advertisement
नीट छात्रा केस में 'आर-पार': पप्पू यादव के आरोपों पर भड़के नीरज कुमार; 'भाषाई जल्लाद' बताते हुए मानहानि के मुकदमे की दी चेतावनी

Pappu Yadav Vs Neeraj Kumar: पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले पर अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार आमने-सामने आ चुके हैं. पप्पू यादव लगातार इस मामले में किसी बड़े नेता या अधिकारी के शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं. वहीं अब नीरज कुमार ने इसका सबूत मांगा है, वरना केस करने की बात कही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:23 AM IST

पप्पू यादव पर केस करेंगे नीरज कुमार (फाइल फोटो)
Patna NEET Student Death Case: पटना के शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामला अब फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है. लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए जहानाबाद के लोग अब सड़क पर उतर आए हैं. वहीं दूसरी ओर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी इस मामले पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं. पप्पू यादव का आरोप है कि इस मामले में बड़े नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदार शामिल हैं. उनके इन आरोपों पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार भड़क गए हैं और वे अब पप्पू यादव पर मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं. जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पप्पू यादव को चैलेंज किया है कि वे नाम बताएं कि इस मामले में किस नेता और कौन सा अधिकारी शामिल है.

नीरज कुमार ने कहा कि पप्पू यादव को भाषाई लम्पट करने का आपको अधिकार नहीं है. किसकी बेटी के बारे में बोल रहे हैं. किसकी बहन के बारे में बोल रहे हैं. वे नाम बताएं कि कौन नेता या अधिकारी इसमें शामिल है. जेडीयू नेता ने पूर्णिया सांसद पर अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पप्पू यादव जहानाबाद में न्याय यात्रा में शामिल होने नहीं गए थे, बल्कि अपना फोटो शूट करवाने गए थे. मेरे पास कॉपी है इसमें हस्ताक्षर भी पप्पू यादव ने नहीं किया है. कितना चालू है, इससे स्पष्ट हो रहा है. इस पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं. उच्च न्यायालय को सीबीआई पर भरोसा है. 

जेडीयू नेता ने कहा कि अरुण झा की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. कौन है यह पप्पू यादव जो बेटियों के इज्जत के बारे में इस तरह से अनर्गल टिप्पणी कर रहा है. ये भाषाई जल्लाद है. लोकतंत्र की मंदिर को कलंकित किया है यह व्यक्ति. मैंने कल सदन में कहा है कि हम तमाम राजनीतिक दलों से अनुरोध करेंगे कि पप्पू यादव अगर इस आंदोलन के सलाहकार हैं, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए. इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में बेटी का नाम सार्वजनिक किया जाता है. लड़की अंडर एज है. 

जेडीयू नेता ने कहा कि 19 दिनों के अंदर सीबीआई जांच हो गया. पप्पू यादव जरा पता लगाए कि इससे पहले इतनी जल्दी कार्रवाई किस केस में हुई थी. अंकिता केस में कितने दिन बाद जांच हुई थी. 2022 से मांग की जा रही थी और 25 में जांच हुई. यहां तो 19 दिन के अंदर हो गई. इस हत्याकांड में जो गुनहगार है, जांच के दायरे में आएगा, वो बचेगा नहीं. नीरज कुमार ने कहा कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे नेताओं से बचिए. परिजनों के आरोप पर नीरज कुमार ने कहा कि यह सारी बात बेमानी है. माननीय उच्च न्यायालय खुद गए और उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को जांच करने दीजिए. इसका क्या मतलब है, बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है. सीबीआई पर भरोसा नहीं है तो कौन जांच करेगा. पप्पू यादव जांच करेगा. पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन होगा. उस बेटी को न्याय अगर मिलना है तो कोई जांच एजेंसी ही करेगा. इस ढंग की भाषा और ऐसे लोगों की संगति कभी नहीं रखना चाहिए.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

