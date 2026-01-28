पटना NEET छात्रा मौत मामलाः डिप्टी CM विजय सिन्हा से मुलाकात में मृतका की मां बोली- आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए

Patna NEET Student Death Case Update: राजधानी पटना के बहुचर्चित शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है. इस मामले में एसआईटी भी कोई ठोस सबूत नहीं जुटा सकी है और पीड़ित परिजन इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं. इस जघन्य हत्याकांड के 15 दिनों बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मंगलवार (27 जनवरी) की शाम को छात्रा के परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया. हालांकि, डिप्टी सीएम से मुलाकात के बावजूद परिजनों का पुलिस के प्रति अविश्वास और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है. ​​मृतक छात्रा की मां ने डिप्टी सीएम से साफ कहा कि हमें आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए.

पीड़िता की मां ने मीडिया को बताया कि डिप्टी सीएम ने भरोसा तो दिया है, लेकिन पुलिस के व्यवहार ने उन्हें तोड़ दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिल जाती, उन्हें किसी भी खोखले आश्वासन पर विश्वास नहीं होगा. ​वहीं छात्रा के पिता ने एक बार फिर से SIT जांच पर भरोसा नहीं जताया. उन्होंने कहा कि SIT की जांच सही दिशा में नहीं जा रही है. जांच के नाम पर मामले को दबाने की कोशिश चल रही है. इससे वे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं. पिता ने सीधे तौर पर गर्ल्स हॉस्टल संचालक, अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस को इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा.

उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर उन्हें और उनके रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है. पुलिस रात के 12 बजे आ जाती है. आधी रात को कभी मां तो कभी पिता तो कभी अन्य रिश्तेदारों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से लगातार उनके परिवार को धमकाया जा रहा है. यह थ्योरी गढ़ने की कोशिश कर रही है कि लड़की के साथ यहीं पर कुछ हुआ था. रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है.

रिपोर्ट- मुकेश