Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3088646
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

पटना NEET छात्रा मौत मामलाः डिप्टी CM विजय सिन्हा से मुलाकात में मृतका की मां बोली- आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए

Patna NEET Student Death Case: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात के दौरान मृतक छात्रा की मां ने साफ कहा कि उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए. पीड़ित मां ने कहा कि जब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिल जाती, उन्हें किसी भी खोखले आश्वासन पर विश्वास नहीं होगा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 28, 2026, 06:12 AM IST

Trending Photos

NEET छात्रा के परिजनों से मिले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा
NEET छात्रा के परिजनों से मिले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

Patna NEET Student Death Case Update: राजधानी पटना के बहुचर्चित शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है. इस मामले में एसआईटी भी कोई ठोस सबूत नहीं जुटा सकी है और पीड़ित परिजन इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं. इस जघन्य हत्याकांड के 15 दिनों बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मंगलवार (27 जनवरी) की शाम को छात्रा के परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया. हालांकि, डिप्टी सीएम से मुलाकात के बावजूद परिजनों का पुलिस के प्रति अविश्वास और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है. ​​मृतक छात्रा की मां ने डिप्टी सीएम से साफ कहा कि हमें आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए.

पीड़िता की मां ने मीडिया को बताया कि डिप्टी सीएम ने भरोसा तो दिया है, लेकिन पुलिस के व्यवहार ने उन्हें तोड़ दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिल जाती, उन्हें किसी भी खोखले आश्वासन पर विश्वास नहीं होगा. ​वहीं छात्रा के पिता ने एक बार फिर से SIT जांच पर भरोसा नहीं जताया. उन्होंने कहा कि SIT की जांच सही दिशा में नहीं जा रही है. जांच के नाम पर मामले को दबाने की कोशिश चल रही है. इससे वे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं. पिता ने सीधे तौर पर गर्ल्स हॉस्टल संचालक, अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस को इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा.

ये भी पढ़ें- UGC Controversy: नवादा से पटना तक यूजीसी के नए नियम के खिलाफ छात्रों ने शुरू की जंग!

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर उन्हें और उनके रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है. पुलिस रात के 12 बजे आ जाती है. आधी रात को कभी मां तो कभी पिता तो कभी अन्य रिश्तेदारों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से लगातार उनके परिवार को धमकाया जा रहा है. यह थ्योरी गढ़ने की कोशिश कर रही है कि लड़की के साथ यहीं पर कुछ हुआ था. रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है.

रिपोर्ट- मुकेश

TAGS

Patna NEET Student Death CaseJehanabad news

Trending news

Patna Metro
पटना मेट्रो पर 28 जनवरी को ब्रेक, तकनीकी सुधार के लिए एक दिन बंद रहेगा परिचालन
UGC controversy
Opinion On UGC Controversy: जाति-केंद्रित बनाम पीड़ित-केंद्रित
Bihar News
बिहार में VIP सुरक्षा में बड़ा फेरबदल, तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटी
Begusarai News
भक्ति की आड़ में हैवानियत: बेगूसराय में फर्जी साधु ने महिला को बनाया हवस का शिकार
Vijay Sinha
पटना हॉस्टल कांड: 15 दिन बाद पीड़ित परिवार से मिले विजय सिन्हा, न्याय का दिया भरोसा
Giridih news
Giridih News: गिरिडीह में मेला देख लौट रही दो आदिवासी नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म
Deputy CM vijay sinha
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का 'हंटर': नगर विकास विभाग के दो अधिकारी निलंबित
Jamshedpur News
14 दिनों बाद सुरक्षित लौटे पुत्र कैरव गांधी, हाईवे पर छोड़कर भागे अपहरणकर्ता
Gopalganj news
थावे मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा, सभी आभूषण बरामद
UGC controversy
UGC Controversy: नवादा से पटना तक यूजीसी के नए नियम के खिलाफ छात्रों ने शुरू की जंग!