पटना NEET छात्रा मौत मामले में बड़ा खुलासा: पिता की मौजूदगी में खरीदी थी नींद की दवा! SIT को जहानाबाद में मिले अहम सुराग

Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में गठित एसआईटी की टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है. बुधवार (21 जनवरी) को एसआईटी की टीम एक बार फिर जांच के सिलसिले में जहानाबाद पहुंची, जहां छानबीन के दौरान टीम को एक अहम सुराग मिला है. बताया जा रहा है कि जांच में सामने आया है कि छात्रा लंबे समय से नींद की दवा का सेवन कर रही थी.

पिता की मौजूदगी में खरीदी थी नींद की दवा

सूत्रों के अनुसार, 27 दिसंबर को छात्रा अपने माता-पिता के साथ फोर व्हीलर वाहन से सड़क मार्ग के जरिए जहानाबाद आई थी. इस दौरान हॉस्पिटल मोड़ के पास स्थित रोहित मेडिकल स्टोर से छात्रा ने अपने पिता की मौजूदगी में नींद की दवा खरीदी थी. दवा का भुगतान छात्रा ने ऑनलाइन माध्यम से 350 रुपये दुकानदार को किया था. बताया जा रहा है कि नींद की दवा छात्रा के पिता पिछले कई वर्षों से लेते आ रहे हैं और छात्रा भी उसी दवा का सेवन कर रही थी.

दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच

Zee न्यूज के एक्सक्लूसिव बातचीत में मेडिकल स्टोर संचालक ने बताया कि बुधवार (21 जनवरी) की शाम करीब तीन से साढ़े तीन बजे के बीच दो अधिकारी दुकान पर पहुंचे थे. हालांकि, वे किस टीम से थे इसकी जानकारी नहीं दी गई. अधिकारियों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. कैमरे की हार्ड डिस्क फुल होने के कारण पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं थी, जिस पर अधिकारियों ने इसे ठीक कराने की सलाह दी. इसके अलावा अधिकारियों ने दवा के बिल से संबंधित जानकारी भी ली और जाते समय जांच में सहयोग करने की बात कही.

