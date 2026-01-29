Patna NEET Student Death Case: हॉस्टल संचालक के गांव में SIT का छापा, 5 जनवरी का 'कनेक्शन' आया सामने; जब्त हुए कई अहम दस्तावेज

Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा मौत मामले में SIT ने अपनी जांच तेज कर दी है. टीम ने बुधवार (28 जनवरी) को शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक मालिक मनीष रंजन के पैतृक गांव जहानाबाद (मखदुमपुर थाना क्षेत्र के खरका गांव) पहुंची, और छापेमारी की. सूत्रों की माने तो SIT की टीम ने मनीष रंजन के घर के एक-एक कमरे की तलाशी ली और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज-सामग्री जब्त की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मनीष रंजन के परिजनों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की. टीम ने यह जानने की कोशिश की कि मनीष आखिरी बार गांव कब आया था और इस दौरान वह कहां-कहां गया.

मखदुमपुर थाने में पहले से मामला दर्ज

जांच में सामने आया है कि 5 जनवरी को मनीष रंजन अपने गांव से पटना आया था, जबकि उसी दिन NEET छात्रा भी ट्रेन से पटना पहुंची थी. SIT ने स्थानीय पुलिस से मनीष रंजन के आपराधिक और सामाजिक गतिविधियों की भी जानकारी ली. पुलिस के अनुसार, मखदुमपुर थाने में उसके खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज है. वह पटना से अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मखदुमपुर आता-जाता रहा है और कई सफेदपोश लोगों से उसके संपर्क होने की भी जानकारी सामने आई है.

यह भी पढ़ें: अंडरगारमेंट्स पर मिला स्पर्म 18-21 साल के युवक का, पॉक्सो कोर्ट में चलेगा केस

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों से कई बिंदुओं पर लंबी पूछताछ

SIT में शामिल अधिकारी करीब चार घंटे तक गांव में मौजूद रहे और परिजनों से कई बिंदुओं पर लंबी पूछताछ की. इस बीच, NEET छात्रा मौत मामले में हर दिन नई कड़ियां जोड़ने के लिए SIT और पुलिस की टीमें अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं. जांच के तहत परिजनों के ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं. वहीं, इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है और लगातार छात्रा के परिजनों से मिलने के लिए विभिन्न नेताओं का आना-जाना लगा हुआ है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार