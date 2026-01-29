Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3090318
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Patna NEET Student Death Case: हॉस्टल संचालक के गांव में SIT का छापा, 5 जनवरी का 'कनेक्शन' आया सामने; जब्त हुए कई अहम दस्तावेज

Patna NEET Student Death Case: पटना NEET छात्रा मौत मामले में जांच करने के लिए SIT की टीम हॉस्टल संचालक मालिक मनीष रंजन के गांव पहुंची. इस दौरान पुलिस ने उसके घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. साथ ही 5 जनवरी का अहम कनेक्शन भी सामने आया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 29, 2026, 01:14 PM IST

Trending Photos

Patna NEET Student Death Case: हॉस्टल संचालक के गांव में SIT का छापा, 5 जनवरी का 'कनेक्शन' आया सामने; जब्त हुए कई अहम दस्तावेज
Patna NEET Student Death Case: हॉस्टल संचालक के गांव में SIT का छापा, 5 जनवरी का 'कनेक्शन' आया सामने; जब्त हुए कई अहम दस्तावेज

Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा मौत मामले में SIT ने अपनी जांच तेज कर दी है. टीम ने बुधवार (28 जनवरी) को शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक मालिक मनीष रंजन के पैतृक गांव जहानाबाद (मखदुमपुर थाना क्षेत्र के खरका गांव) पहुंची, और छापेमारी की. सूत्रों की माने तो SIT की टीम ने मनीष रंजन के घर के एक-एक कमरे की तलाशी ली और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज-सामग्री जब्त की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मनीष रंजन के परिजनों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की. टीम ने यह जानने की कोशिश की कि मनीष आखिरी बार गांव कब आया था और इस दौरान वह कहां-कहां गया. 

मखदुमपुर थाने में पहले से मामला दर्ज
जांच में सामने आया है कि 5 जनवरी को मनीष रंजन अपने गांव से पटना आया था, जबकि उसी दिन NEET छात्रा भी ट्रेन से पटना पहुंची थी. SIT ने स्थानीय पुलिस से मनीष रंजन के आपराधिक और सामाजिक गतिविधियों की भी जानकारी ली. पुलिस के अनुसार, मखदुमपुर थाने में उसके खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज है. वह पटना से अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मखदुमपुर आता-जाता रहा है और कई सफेदपोश लोगों से उसके संपर्क होने की भी जानकारी सामने आई है. 

यह भी पढ़ें: अंडरगारमेंट्स पर मिला स्पर्म 18-21 साल के युवक का, पॉक्सो कोर्ट में चलेगा केस

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों से कई बिंदुओं पर लंबी पूछताछ
SIT में शामिल अधिकारी करीब चार घंटे तक गांव में मौजूद रहे और परिजनों से कई बिंदुओं पर लंबी पूछताछ की. इस बीच, NEET छात्रा मौत मामले में हर दिन नई कड़ियां जोड़ने के लिए SIT और पुलिस की टीमें अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं. जांच के तहत परिजनों के ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं. वहीं, इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है और लगातार छात्रा के परिजनों से मिलने के लिए विभिन्न नेताओं का आना-जाना लगा हुआ है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

TAGS

Patna NEET Student Death Case

Trending news

Income tax raid
औरंगाबाद-रांची में आयकर की कार्रवाई: विश्वजीत जायसवाल और बाबा राइस मिल पर छापेमारी
Jharkhand Nikay Chunav 2026
झारखंड में निकाय चुनाव का बिगुल: 48 नगर निकायों के लिए आज से शुरू होगा नामांकन
land for job scam case
Land For Job Scam: लालू परिवार को व्यक्तिगत पेशी से राहत, 9 मार्च से चलेगा मुकदमा
vaisali news
मजदूर की मौत से भड़का आक्रोश: बिस्किट फैक्ट्री में आगजनी और तोड़फोड़ से मचा हड़कंप
Patna NEET Student Death Case
अंडरगारमेंट्स पर मिला स्पर्म 18-21 साल के युवक का, पॉक्सो कोर्ट में चलेगा केस
Khesari Lal Yadav
होली से पहले चढ़ा फगुआ का रंग! वायरल हुआ खेसारी का गाना 'होली परल बा 4 के'
bihar government jobs
पंचायतों की निगरानी होगी और मजबूत: बिहार में 102 Auditor पदों पर नियमित बहाली शुरू
Jharkhand Weather
सावधान! झारखंड के इन 4 जिलों में आज बारिश की संभावना, ठंड और प्रदूषण की 'दोहरी मार'
patna news
16 शहर, सीधी बस सेवा! बिहार-ओडिशा के बीच कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा, जानें प्लान
Sheikhpura news
केबीसी का झांसा देने वाले सगे भाई सहित 3 साईबर ठग गिरफ्तार, 10 मोबाइल और लैपटॉप जब्त