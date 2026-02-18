Advertisement
नीट छात्रा मौत मामलाः 'बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा...', CBI जांच के बीच परिवार को फिर मिली धमकी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Patna NEET Student Death Case Update: पटना के शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब बेहद संवेदनशील और डरावना होता जा रहा है. एक तरफ CBI की टीम इस गुत्थी को सुलझाने के लिए परिजनों से पूछताछ कर रही है. वहीं दूसरी तरफ अज्ञात अपराधियों की ओर से पीड़ित परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:23 AM IST

नीट छात्रा मौत मामलाः परिवार को फिर मिली धमकी
नीट छात्रा मौत मामलाः परिवार को फिर मिली धमकी

NEET Student Family Receive Threat Again: पटना का चर्चित नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है. सीबीआई ने मंगलवार (17 फरवरी) को एक बार फिर से मृतका के परिजनों से पूछताछ की. जहां CBI की टीम मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ मृतका के परिजनों को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. पीड़ित परिवार को एक बार फिर से धमकी भरा लेटर मिला है. पीड़ित परिवार के मुताबिक, मंगलवार को एक बार फिर से घर के अंदर धमकी भरा पर्चा मिला है. कोई किचन की खिड़की से लेटर को अंदर फेंक गया था. यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है, जब पीड़ित परिवार की सुरक्षा में एक चौकीदार लगातार उनके घर की सुरक्षा में लगा है.

"बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा"

पीड़ित परिवार ने बताया कि घर के अंदर मिले पर्चे में लिखा है- "नहीं मानोगे तो जान से मार दिए जाओगे. बेटी तो चली गई, बेटा भी दो दिन में मरेगा." बता दें कि यह दूसरी बार है जब परिवार को इस तरह की खुली चेतावनी दी गई है. इससे पहले शनिवार को भी किचन की खिड़की पर एक पर्चा मिला था, जिसमें लिखा था- "ज्यादा तेज बनोगे तो उठा लिए जाओगे और मार दिए जाओगे."

सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

हैरानी की बात यह है कि घर के बाहर पुलिस की तैनाती है और दिन में चौकीदार भी मौजूद रहता है. इसके बावजूद कोई अज्ञात व्यक्ति घर के अंदर घुसकर या खिड़की के रास्ते पर्चा फेंकने में कामयाब हो रहा है. मृतका के पिता ने इस पर असुरक्षा जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने स्थानीय पुलिस और CBI टीम दोनों को इस बारे में सूचित कर दिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस में शिकायत के बाद भी उन्हें धमकियां मिलना बंद नहीं हो रही हैं.

अब तक इस केस में क्या हुआ?

बता दें कि नीट छात्रा बीती 6 जनवरी को पटना के शंभू हॉस्टल में बेहोश मिली थी. उसे इलाज के लिए तीन अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन जब छात्रा के कपड़ों से ह्यूमन सीरम मिला, तो मामला 'दुष्कर्म और हत्या' की ओर मुड़ गया. बिहार पुलिस की SIT जांच के बाद अब यह केस CBI के पास है.

पुलिस-प्रशासन से परिजनों की गुहार

CBI की पांच सदस्यीय टीम लगातार गांव और हॉस्टल का दौरा कर रही है. मंगलवार को ही टीम ने साढ़े चार घंटे तक परिजनों से पूछताछ की और साक्ष्य के तौर पर भाई का मोबाइल भी जब्त किया है. परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय तो चाहिए ही, लेकिन जिस तरह से उनके बेटे को निशाना बनाने की धमकी दी जा रही है, उससे वे बुरी तरह डरे हुए हैं.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

Patna NEET Student Death CaseJehanabad news

