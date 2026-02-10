Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3104608
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Patna NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा मौत मामला में DNA टेस्ट के लिए चाचा और दादा समेत 6 लोगों को पुलिस का समन

Patna NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा मौत मामले में पुलिस ने पीड़िता के चाचा, चचेरे दादा समेत कुल छह लोगों को डीएनए जांच के लिए समन भेजा है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 02:52 PM IST

Trending Photos

Patna NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा मौत मामला में DNA टेस्ट के लिए चाचा और दादा समेत 6 लोगों को पुलिस का समन (फाइल फोटो)
Patna NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा मौत मामला में DNA टेस्ट के लिए चाचा और दादा समेत 6 लोगों को पुलिस का समन (फाइल फोटो)

Patna NEET Student Death Case: जहानाबाद की नीट छात्रा की पटना स्थित शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में हुई मौत के मामले में बिहार पुलिस ने एक बार फिर से जांच तेज कर दी है. इस सिलसिले में पुलिस ने पीड़िता के चाचा, चचेरे दादा समेत कुल छह लोगों को डीएनए जांच के लिए समन भेजा है. जानकारी के अनुसार, सोमवार (9 फरवरी) को आधी रात शकुराबाद थाना की पुलिस मृतक छात्रा के पैतृक गांव पतियावां गांव पहुंची, जहां पीड़िता के चाचा, चचेरे दादा सहित तीन लोगों को डीएनए टेस्ट के लिए समन सौंपा गया.

पीड़ित परिवार और इलाके में हड़कंप
इसके बाद मखदुमपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव और पल्या गांव से एक-एक युवक को समन दिया गया. वहीं, जहानाबाद शहर के पूर्वी गांधी मैदान इलाके में रहने वाले एक युवक को भी डीएनए जांच के लिए तलब किया गया है. पुलिस की इस अचानक की गई कार्रवाई से पीड़ित परिवार और इलाके में हड़कंप मच गया है. मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है. हालांकि पुलिस की माने तो डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'विधायक के रूप में जो मेरी भूमिका होगी, वो निभाउंगा', विधानसभा में बोले नितिन नवीन

Add Zee News as a Preferred Source

नीट छात्रा मौत मामले में SIT की जांच जारी
साथ ही, 10 और संदिग्ध लोगों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा. SIT को छात्रा से जुड़ा एक अहम दस्तावेज मिला है. वही, जांच से मृतका के परिजन असंतुष्ट है. सरकार ने मामले की जांच CBI से कराने की अनुशंसा है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Patna NEET Student Death Case

Trending news

Begusarai News
यूजीसी एक्ट लागू करने की हुंकार, बेगूसराय में प्रधानमंत्री के समर्थन में गूंजे नारे
Pawan Singh
आचार संहिता उल्लंघन के केस में पवन सिंह डेहरी के कोर्ट में हाजिर, मिली जमानत
Patna NEET Student Death Case
पटना नीट छात्रा मौत मामले में DNA टेस्ट के लिए चाचा-दादा समेत 6 लोगों को समन
Pappu Yadav
पप्पू यादव को जमानत मिली, फिर भी जेल में ही रहेंगे पूर्णिया सांसद, जानें वजह
Bagaha News
Bagaha News: NH-727 पर दो बाइकों की टक्कर, 3 युवक घायल, GMCH बेतिया रेफर
nitin Nabin
'विधायक के रूप में जो मेरी भूमिका होगी, वो निभाउंगा', विधानसभा में बोले नितिन नवीन
Bihar Budget Session 2025
बिहार विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों पर दलित मंत्री से गाली-गलौच-हाथापाई का आरोप
Chirag Paswan
दरभंगा जातीय विवाद में चिराग ने जांच के लिए एक टीम भेजी, घायलों से मिला डेलीगेशन
Saharsa news
नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 126 लीटर कफ सिरप के साथ दो गिरफ्तार
Nawada News
नवादाः दवा रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने कई नामी ब्रांड्स की नकली दवाइयां का पकड़ा