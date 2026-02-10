Patna NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा मौत मामला में DNA टेस्ट के लिए चाचा और दादा समेत 6 लोगों को पुलिस का समन

Patna NEET Student Death Case: जहानाबाद की नीट छात्रा की पटना स्थित शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में हुई मौत के मामले में बिहार पुलिस ने एक बार फिर से जांच तेज कर दी है. इस सिलसिले में पुलिस ने पीड़िता के चाचा, चचेरे दादा समेत कुल छह लोगों को डीएनए जांच के लिए समन भेजा है. जानकारी के अनुसार, सोमवार (9 फरवरी) को आधी रात शकुराबाद थाना की पुलिस मृतक छात्रा के पैतृक गांव पतियावां गांव पहुंची, जहां पीड़िता के चाचा, चचेरे दादा सहित तीन लोगों को डीएनए टेस्ट के लिए समन सौंपा गया.

पीड़ित परिवार और इलाके में हड़कंप

इसके बाद मखदुमपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव और पल्या गांव से एक-एक युवक को समन दिया गया. वहीं, जहानाबाद शहर के पूर्वी गांधी मैदान इलाके में रहने वाले एक युवक को भी डीएनए जांच के लिए तलब किया गया है. पुलिस की इस अचानक की गई कार्रवाई से पीड़ित परिवार और इलाके में हड़कंप मच गया है. मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है. हालांकि पुलिस की माने तो डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नीट छात्रा मौत मामले में SIT की जांच जारी

साथ ही, 10 और संदिग्ध लोगों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा. SIT को छात्रा से जुड़ा एक अहम दस्तावेज मिला है. वही, जांच से मृतका के परिजन असंतुष्ट है. सरकार ने मामले की जांच CBI से कराने की अनुशंसा है.

