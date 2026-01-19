Advertisement
पटना नीट छात्रा मौत मामला: पीड़िता की मां का खुलासा, कहा- "बेटी ने इशारों में की थी दरिंदगी की पुष्टि"

पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में परिजनों ने हॉस्टल संचालक और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है. मां का दावा है कि अस्पताल में छात्रा ने मरने से पहले इशारों में अपने साथ हुई ज्यादती की पुष्टि की थी. फिलहाल एसआईटी मामले की जांच कर रही है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है.

Jan 19, 2026

पटना में नीट (NEET) छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है. यह घटना अब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुकी है. न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर आक्रोश है, वहीं पीड़ित परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.

घटना के नौ दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार का गुस्सा और दुख कम नहीं हुआ है. छात्रा के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है और वे लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं. परिजनों ने गर्ल्स हॉस्टल के संचालक मनीष रंजन और अन्य लोगों पर दुष्कर्म, मानसिक उत्पीड़न और साजिशन हत्या जैसे संगीन आरोप लगाए हैं. पीड़िता के पिता का स्पष्ट कहना है कि यह कोई सामान्य आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में पुलिस और हॉस्टल संचालक की मिलीभगत है, क्योंकि शुरुआत में उन्हें अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दिया गया और पुलिस इसे लगातार सुसाइड केस बनाने पर तुली रही.

पीड़िता की मां ने अस्पताल के घटनाक्रम पर विस्तार से बताते हुए डॉक्टर की भूमिका को संदिग्ध बताया है. उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को उनकी बेटी ने फोन पर सब ठीक होने की बात कही थी, लेकिन 6 जनवरी को अचानक उसके बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली. मां का आरोप है कि जब तीन दिन बाद छात्रा को होश आया और उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो छात्रा ने सिर हिलाकर 'हां' में जवाब दिया था. इसके तुरंत बाद परिजनों को वार्ड से बाहर निकाल दिया गया. मां ने यह भी आरोप लगाया कि पहले डॉक्टर कुछ और कह रहे थे, लेकिन बाद में उनके बयान बदल गए. उन्होंने दावा किया कि हॉस्टल संचालक ने पुलिस और डॉक्टरों को प्रभावित करने की कोशिश की और परिवार को भी मुंह बंद रखने के लिए पैसे का लालच दिया.

परिजनों ने अब इस पूरे मामले की सीबीआई (CBI) जांच की मांग की है. उनका कहना है कि पटना पुलिस ने मुख्य आरोपी मनीष रंजन को बिना समुचित पूछताछ के जेल भेज दिया, जो संदेह पैदा करता है. इस बीच, मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित एसआईटी (SIT) की टीम रविवार शाम पीड़िता के गांव पहुंची. टीम ने वहां परिजनों और ग्रामीणों से करीब तीन घंटे तक सघन पूछताछ की है. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में तीन और संदिग्धों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ जारी है. फिलहाल, पूरा राज्य इस जांच की अगली कड़ी और सरकार की कार्रवाई पर नजरें टिकाए बैठा है.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

